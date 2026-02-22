Quartier résidentiel Un duplex de 3 pièces somptueux en bord de mer avec votre piscine privée !

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
BZH
RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui vous présente en exclusivité, dans la catégorie « COLLECTION » un appartement unique, à pied à côté de la mer !
Caractéristiques :
- Un duplex de 70 m² de 3 pièces haut-de-gamme avec de beaux matériaux,
- Une pièce à vivre lumineuse avec accès sur une grande terrasse-véranda de 35 m²,
- Une superbe cuisine moderne et design avec de nombreux rangements, ouverte sur le salon,
- Une suite parentale avec de nombreux rangements intégrés,
- Une chambre supplémentaire sécurisée,
- Un toit d’environ 90 m² avec grande piscine intégrée !
- Pré-équipement pour l'installation d'une cuisine extérieure,
- Climatisation, système domotique, éclairage architectural, haut-parleurs encastrés…
- 2 places de parking, 2 caves !
- 3 salles de bain et 3 toilettes !
- En plus : caméras de sécurité, ascenseur privé arrivant directement à l’étage du duplex !
Un appartement luxueux et rare dans un immeuble de 9 étages, superbe lobby, ascenseur de Shabbat, salle de réception et salle de sport réservée aux résidents.
Un emplacement exceptionnel, à pied à côté du bord de mer, de l'hôtel prestigieux Jacob's, du village commercial Mall Ha'Hof, des synagogues, de la gare de train et des axes routiers.
Un duplex avec une vue mer panoramique à couper le souffle !
Un rêve !
Contactez-nous, RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui.
Licence professionnelle 313736.
Localisation sur la carte
Hadera, Israël
Loisirs
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour