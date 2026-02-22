  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Hadera
  4. Quartier résidentiel Un duplex de 3 pièces somptueux en bord de mer avec votre piscine privée !

Quartier résidentiel Un duplex de 3 pièces somptueux en bord de mer avec votre piscine privée !

Hadera, Israël
depuis
$1,18M
;
9
ID: 33584
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera

À propos du complexe

BZH RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui vous présente en exclusivité, dans la catégorie « COLLECTION » un appartement unique, à pied à côté de la mer ! Caractéristiques : - Un duplex de 70 m² de 3 pièces haut-de-gamme avec de beaux matériaux, - Une pièce à vivre lumineuse avec accès sur une grande terrasse-véranda de 35 m², - Une superbe cuisine moderne et design avec de nombreux rangements, ouverte sur le salon, - Une suite parentale avec de nombreux rangements intégrés, - Une chambre supplémentaire sécurisée, - Un toit d’environ 90 m² avec grande piscine intégrée ! - Pré-équipement pour l'installation d'une cuisine extérieure, - Climatisation, système domotique, éclairage architectural, haut-parleurs encastrés… - 2 places de parking, 2 caves ! - 3 salles de bain et 3 toilettes ! - En plus : caméras de sécurité, ascenseur privé arrivant directement à l’étage du duplex ! Un appartement luxueux et rare dans un immeuble de 9 étages, superbe lobby, ascenseur de Shabbat, salle de réception et salle de sport réservée aux résidents. Un emplacement exceptionnel, à pied à côté du bord de mer, de l'hôtel prestigieux Jacob's, du village commercial Mall Ha'Hof, des synagogues, de la gare de train et des axes routiers. Un duplex avec une vue mer panoramique à couper le souffle ! Un rêve ! Contactez-nous, RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui. Licence professionnelle 313736.

Hadera, Israël
Quartier résidentiel À vendre – tel aviv – rue frishman/place mazaryk grand 2 pieces de 81 m² – emplacement premium – ideal investissement et airbnb
Quartier résidentiel À vendre – tel aviv – rue frishman/place mazaryk grand 2 pieces de 81 m² – emplacement premium – ideal investissement et airbnb
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,44M
Tel Aviv – Frishman | Emplacement de rêve À deux pas des plages, de Dizengoff et de toutes les commodités du centre-ville. Appartement 2 pièces aux volumes exceptionnels : • 81 m² au total • Séjour de 50 m² permettant une configuration en 3 pièces • 2 salles de bains • Exposition Sud-Est, …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement de 4 pieces a 2 pas de la mer dans les nouveaux immeubles de la marina
Quartier résidentiel Appartement de 4 pieces a 2 pas de la mer dans les nouveaux immeubles de la marina
Quartier résidentiel Appartement de 4 pieces a 2 pas de la mer dans les nouveaux immeubles de la marina
Quartier résidentiel Appartement de 4 pieces a 2 pas de la mer dans les nouveaux immeubles de la marina
Quartier résidentiel Appartement de 4 pieces a 2 pas de la mer dans les nouveaux immeubles de la marina
Quartier résidentiel Appartement de 4 pieces a 2 pas de la mer dans les nouveaux immeubles de la marina
Ascalon, Israël
depuis
$592,515
Bonne affaire prix interessant pres du nouveau kanyon de la marina proche des bus commerces
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Avec terrasse, proche de la mer, bien agencé, projet de qualite
Quartier résidentiel Avec terrasse, proche de la mer, bien agencé, projet de qualite
Quartier résidentiel Avec terrasse, proche de la mer, bien agencé, projet de qualite
Quartier résidentiel Avec terrasse, proche de la mer, bien agencé, projet de qualite
Quartier résidentiel Avec terrasse, proche de la mer, bien agencé, projet de qualite
Quartier résidentiel Avec terrasse, proche de la mer, bien agencé, projet de qualite
Ascalon, Israël
depuis
$573,705
un beau 4 pieces avec vue mer bel immeuble
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
