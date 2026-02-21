  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  Quartier résidentiel À vendre – appartement 3 pièces spacieux quartier bograshov

Quartier résidentiel À vendre – appartement 3 pièces spacieux quartier bograshov

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,12M
20/02/2026
$2,12M
05/05/2025
$1,90M
;
Quartier résidentiel À vendre – appartement 3 pièces spacieux quartier bograshov
1
ID: 25843
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

À vendre – Appartement 3 pièces spacieux quartier Bograshov Situé dans l’un des quartiers les plus recherchés de Tel Aviv, à deux pas de la plage, des cafés, restaurants, boutiques et transports. Le quartier Bograshov offre un cadre de vie vibrant et central, tout en restant résidentiel et agréable. Surface totale : 93 m² (87 m² intérieur + 6 m² terrasse) 2 chambres à coucher 2 salles de bain Grand salon et cuisine haut de gamme Suite parentale avec salle de bain Chambre sécurisée (Mamad) Entièrement rénové en 2022 avec des finitions de très haute qualité Parquet en bois massif, climatisation Mitsubishi Terrasse de 6 m² sans vis-à-vis 1er étage avec ascenseur Parking privé Immeuble moderne et bien entretenu (2011) Numero de licence : 31928721

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Quartier résidentiel À vendre – appartement 3 pièces spacieux quartier bograshov
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,12M
