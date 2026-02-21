Quartier résidentiel À vendre – appartement 3 pièces spacieux quartier bograshov

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
À vendre – Appartement 3 pièces spacieux quartier Bograshov
Situé dans l’un des quartiers les plus recherchés de Tel Aviv, à deux pas de la plage, des cafés, restaurants, boutiques et transports. Le quartier Bograshov offre un cadre de vie vibrant et central, tout en restant résidentiel et agréable.
Surface totale : 93 m² (87 m² intérieur + 6 m² terrasse)
2 chambres à coucher
2 salles de bain
Grand salon et cuisine haut de gamme
Suite parentale avec salle de bain
Chambre sécurisée (Mamad)
Entièrement rénové en 2022 avec des finitions de très haute qualité
Parquet en bois massif, climatisation Mitsubishi
Terrasse de 6 m² sans vis-à-vis
1er étage avec ascenseur
Parking privé
Immeuble moderne et bien entretenu (2011)
Numero de licence : 31928721
Localisation sur la carte
Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs
