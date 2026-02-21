  1. Realting.com
Quartier résidentiel Bon emplacement

Jérusalem, Israël
depuis
$1,31M
20/02/2026
$1,31M
07/07/2025
$1,18M
;
4
ID: 26638
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Au cœur du quartier de Baka, rue Mekor Chaim. Appartement 4 pcs de 100 m² dans un immeuble de haut standing, 1er etage avec balcon et ascenseur, comprenant un parking et une cave.

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

