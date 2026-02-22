  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  Quartier résidentiel 3 pièces à vendre complet, immeuble neuf ascenseur, balcon, parking, cave.

Quartier résidentiel 3 pièces à vendre complet, immeuble neuf ascenseur, balcon, parking, cave.

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,04M
;
6
ID: 33537
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

Dans une petite rue proche de Bograshov/ Frishman et de là plage dans un immeuble neuf, appartement de 3.5 pièces de surface habitable de 85 m² avec un joli balcon sur la rue appartement avec Mamad, deux chambres à coucher et une demi chambre en plus (bureau, chambre d’enfant) joli séjour et balcon 3.5 pièces 85m2 Balcon 2 eme étage Ascenseur Parking Mamad 2 salles de Bains Cave (6m2) 6.500.000₪

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Quartier résidentiel Du 3p au penthouse avec prix de pre-sale et conditions de paiement sans precedent
Netivot, Israël
depuis
$457,710
Quartier résidentiel 5 pièces à vendre dans la prestigieuse tour nave à bat yam. 37e étage, conçu et optimisé par un architecte. en première ligne de mer, avec vue imprenable sur herzliya, la côte et les montagnes de jérusalem.
Bat Yam, Israël
depuis
$1,53M
Quartier résidentiel Ramat gan . residentiel . villa renovee.
Ramat Gan, Israël
depuis
$2,98M
Quartier résidentiel vente espace de bureaux guivat shaoul
Jérusalem, Israël
depuis
$1,24M
Quartier résidentiel Raanana est. immeuble recent.
Raanana, Israël
depuis
$1,14M
Quartier résidentiel 3 pièces à vendre complet, immeuble neuf ascenseur, balcon, parking, cave.
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,04M
Quartier résidentiel Le charme rare d’un duplex avec terrasses de rêve et jardin à ramat sharet - jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$3,762
Dans un environnement calme et verdoyant de Ramat Sharet, découvrez un duplex d’exception où l’espace, la lumière et la sérénité se rencontrent. Ce bien de 146 m² offre un vaste séjour avec salle à manger ouvrant sur deux immenses terrasses de 70 m² et 30 m², surplombant la vallée et baignan…
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Dans un immeuble neuf
Ascalon, Israël
depuis
$595,650
4 pieces sur barnea a deux minutes de la sortie de la ville immeuble très bien entretenue
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Dans un immeuble neuf
Ascalon, Israël
depuis
$595,650
À vendre – Spacieux 5 pièces à Agamim avec vue sur le lac Découvrez ce superbe appartement de 5 pièces dans le quartier recherché d’Agamim, d’une surface de 123 m². ✅ Vue imprenable sur le lac ✅ Salon lumineux et spacieux ✅ Couloir large desservant les chambres ✅ Parking privé ✅ Immeuble de…
Immobilier.co.il
