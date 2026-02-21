Quartier résidentiel Appartement 4 pièces lumineux avec balcon et vue dégagée – idéal emplacement

  1. Realting.com
Netanya, Israël
depuis
$1,11M
ID: 33813
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya

À propos du complexe

Appartement 4 pièces lumineux avec balcon et vue dégagée Superbe appartement 4 pièces situé au 6ᵉ étage, offrant un intérieur spacieux de 101,5 m² et un balcon de 12 m², idéal pour profiter de l’extérieur et de la lumière naturelle. Caractéristiques : Surface intérieure : 101,5 m² Balcon : 12 m² Trois chambres confortables Deux salles de bain modernes Deux WC Place de parking incluse Immeuble neuf avec travaux déjà commencés Environnement et proximité : À quelques minutes de la mer Proche de tous commerces, supermarchés et services essentiels Accès facile aux transports en commun Écoles et infrastructures pour enfants à proximité Quartier urbain vivant, idéal pour les promenades et la détente

Netanya, Israël
