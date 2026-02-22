  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Netanya
  4. Quartier résidentiel Natanya — volume, lumière et mer à pied

Quartier résidentiel Natanya — volume, lumière et mer à pied

Netanya, Israël
depuis
$1,03M
;
5
ID: 33475
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya

À propos du complexe

Ville côtière en plein essor, Natanya séduit par son cadre de vie entre plages, promenades et vie urbaine animée. Rue Jerusalem, à seulement 2 minutes des plages, cet appartement anciennement 5 pièces transformé en 4 pièces offre de très beaux volumes sur 130 m². Situé au 7ᵉ étage, il bénéficie d’une agréable terrasse de 16 m², idéale pour profiter de l’extérieur toute l’année. ✔️ Parking ✔️ Cave ✔️ Belle surface de réception ✔️ Potentiel familial ou résidence secondaire Une vraie opportunité sur le secteur.

Localisation sur la carte

Netanya, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

