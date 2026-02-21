  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel Avec terrasse, bel appartement, dans un immeuble neuf, endroit calme, haut standing

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,50M
20/02/2026
$1,50M
20/05/2025
$1,35M
;
7
ID: 26081
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

À vendre Dans le complexe magnifique Betsalel avec salle de sport et gardien À proximité de la plage, du shouk et de Sheinkin 2 pièces très spacieux 60m2 Très beau balcon de 8m2 4e étage avec ascenseur Parking sous terrain 4.800.000 Nis

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
