  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Découvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique rénové, à seulement 100 mètres de la mer.

Quartier résidentiel Découvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique rénové, à seulement 100 mètres de la mer.

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,19M
20/02/2026
$2,19M
08/04/2025
$1,97M
;
10
Laisser une demande
ID: 25700
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

À VENDRE Découvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique rénové, à seulement 100 mètres de la mer. Caractéristiques : • Superficie : 80 m² + balcon de 5 m² • Étage : 2e avec ascenseur • Agencement : 2 chambres, 2 salles de bain • Parking : 2 places Rue calme près de l’hôtel Royal Beach Un mélange unique de charme historique et de confort moderne, idéal comme résidence principale ou investissement. Prix : 7 000 000 ₪ Contactez-nous dès maintenant pour plus d’informations ou pour organiser une visite !

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Maison arabe
Jérusalem, Israël
Prix ​​sur demande
Quartier résidentiel A vendre appartement a arnona
Jérusalem, Israël
depuis
$971,850
Quartier résidentiel Grand jardin
Jérusalem, Israël
depuis
$2,66M
Quartier résidentiel Bureau d'angle lumineux de 176 m² à louer – talpiot, jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$2,038
Quartier résidentiel Edinstvennyj castnyj kvartal na Karmele start novogo etapa
Haïfa, Israël
depuis
$818,795
Vous regardez
Quartier résidentiel Découvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique rénové, à seulement 100 mètres de la mer.
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,19M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Proche de la mer
Quartier résidentiel Proche de la mer
Quartier résidentiel Proche de la mer
Quartier résidentiel Proche de la mer
Quartier résidentiel Proche de la mer
Quartier résidentiel Proche de la mer
Ascalon, Israël
depuis
$1,19M
villa a barnea 5 pieces avec une sous sol habitble terrain 420 m2
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement de 5 pieces neuf de 133m2 avec 22m2 de terrasse au 14 etage a kiriat yovel jerusalem
Quartier résidentiel Appartement de 5 pieces neuf de 133m2 avec 22m2 de terrasse au 14 etage a kiriat yovel jerusalem
Quartier résidentiel Appartement de 5 pieces neuf de 133m2 avec 22m2 de terrasse au 14 etage a kiriat yovel jerusalem
Quartier résidentiel Appartement de 5 pieces neuf de 133m2 avec 22m2 de terrasse au 14 etage a kiriat yovel jerusalem
Quartier résidentiel Appartement de 5 pieces neuf de 133m2 avec 22m2 de terrasse au 14 etage a kiriat yovel jerusalem
Quartier résidentiel Appartement de 5 pieces neuf de 133m2 avec 22m2 de terrasse au 14 etage a kiriat yovel jerusalem
Quartier résidentiel Appartement de 5 pieces neuf de 133m2 avec 22m2 de terrasse au 14 etage a kiriat yovel jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,36M
Appartement de 5 pieces neuf de 133m2 avec 22m2 de terrasse disponible au 14- 15 et 18 eme etage a Kiriat Yovel Jerusalem Proche du tramway et commerces Vue degagee Parking et cave inclus Entree immediate Prix a partir de 4.350.00.000sh non compris nos frais d'agence
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement a louer a mamila
Quartier résidentiel Appartement a louer a mamila
Quartier résidentiel Appartement a louer a mamila
Quartier résidentiel Appartement a louer a mamila
Quartier résidentiel Appartement a louer a mamila
Quartier résidentiel Appartement a louer a mamila
Quartier résidentiel Appartement a louer a mamila
Jérusalem, Israël
depuis
$12,540
Villa 180 mètres + 150 mètres espaces extérieurs 3 chambres 3 salles de bains Parking meublé Parking à Waldorf 11000 שח
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller