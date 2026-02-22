  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf avec 2 parking cave mamad et cave a deux pas de kikar rabin et ben gurion

Quartier résidentiel Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf avec 2 parking cave mamad et cave a deux pas de kikar rabin et ben gurion

Tel-Aviv, Israël
$2,43M
ID: 33572
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

Superbe appartement 4 pièces rénové dans un prestigieux complexe boutique – Strok 7–9 (Société Netanel – livraison premier trimestre 2026) 102,5 m² + 14 m² de balcon 3e étage | Seulement 2 appartements par étage Façade | 3 orientations 2 places de parking souterrain + cave Parquet européen Cuisine de tres haute qualite Menuiserie spéciale et sur mesure : meubles de salle de bain et placards muraux

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Quartier résidentiel Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf avec 2 parking cave mamad et cave a deux pas de kikar rabin et ben gurion
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,43M
