Quartier résidentiel Tournez la clé ! brossez-vous les dents ! et dormez…

Hadera, Israël
depuis
$1,32M
;
10
ID: 33527
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera

À propos du complexe

BZH Vous n'aurez pas besoin d'investir un seul shekel dans cette maison ! Entrez, profitez et laissez-vous séduire par le luxe qu'elle offre ! Le département francophone RE/MAX Hadera by Ra’hel Benguigui vous présente en exclusivité une somptueuse maison dans le quartier résidentiel et pavillonnaire Haotsar dans la rue privée et prisée Hamoshava. Une superbe maison de ville lumineuse de 160 m² construite sur un terrain de 250 m² dans l'une des plus belles rue du quartier Haotsar ! Caractéristiques : ⭐️ Maison familiale de 5 pièces, ⭐️ Grande cuisine neuve et design avec de nombreux rangements et son bar en marbre ! ⭐️ Jardin soigné à l'arrière avec arbres fruitiers, ⭐️ Grand salon, pièce sécurisée au rez-de-chaussée, ⭐️ 3 chambres à l'étage dont une suite parentale luxueuse avec sa terrasse fermée, ⭐️ Des travaux de rénovations ont été effectués récemment avec des matériaux standard haut de gamme, ⭐️ Accès rapide à la gare et aux autoroutes 2 et 4. ⭐️ À côté du parc Yehoshua, des écoles, ganims et à quelques minutes des commodités du centre-ville. Une maison familiale raffinée pour faire grandir vos enfants dans un environnement où il fait bon vivre ! Prix exceptionnel ! Pour plus d’informations : Ra’hel Benguigui, Votre agent immobilier, Département francophone de RE/MAX Hadera. Licence n° 313736

Hadera, Israël
Autres complexes
Jérusalem, Israël
depuis
$808,830
Appartement neuf de 3 pièces, construit par un entrepreneur, à Kiryat Yovel. Balcon avec soucca Lumineux Quartier calme Parking privé Proche des commerces et des synagogues
Quartier résidentiel Bonne occasion, a ne pas manquer !
Ascalon, Israël
depuis
$1,82M
Nouvelle exclusivité Une maison à Barna sur la rue Zvi Segal Terrain d'environ 550 mètres carrés Construit d'environ 320 mètres carrés avec un logement locatif d'environ 106 mètres carrés 4 chambres au dernier étage et au sous-sol une autre pièce n'incluant pas le logement. L'emplaceme…
Jérusalem, Israël
depuis
$909,150
À vendre à Arnona, quartier résidentiel recherché de Jérusalem, appartement de 65 m² offrant une excellente qualité de vie, idéal pour une famille avec jeunes enfants ou pour un investissement immobilier sécurisé. Situé au 2ᵉ étage sans ascenseur, il se compose d’un salon lumineux avec cuisi…
