Quartier résidentiel Tournez la clé ! brossez-vous les dents ! et dormez…

BZH
Vous n'aurez pas besoin d'investir un seul shekel dans cette maison ! Entrez, profitez et laissez-vous séduire par le luxe qu'elle offre !
Le département francophone RE/MAX Hadera by Ra’hel Benguigui vous présente en exclusivité une somptueuse maison dans le quartier résidentiel et pavillonnaire Haotsar dans la rue privée et prisée Hamoshava.
Une superbe maison de ville lumineuse de 160 m² construite sur un terrain de 250 m² dans l'une des plus belles rue du quartier Haotsar !
Caractéristiques :
⭐️ Maison familiale de 5 pièces,
⭐️ Grande cuisine neuve et design avec de nombreux rangements et son bar en marbre !
⭐️ Jardin soigné à l'arrière avec arbres fruitiers,
⭐️ Grand salon, pièce sécurisée au rez-de-chaussée,
⭐️ 3 chambres à l'étage dont une suite parentale luxueuse avec sa terrasse fermée,
⭐️ Des travaux de rénovations ont été effectués récemment avec des matériaux standard haut de gamme,
⭐️ Accès rapide à la gare et aux autoroutes 2 et 4.
⭐️ À côté du parc Yehoshua, des écoles, ganims et à quelques minutes des commodités du centre-ville.
Une maison familiale raffinée pour faire grandir vos enfants dans un environnement où il fait bon vivre !
Prix exceptionnel !
Pour plus d’informations :
Ra’hel Benguigui,
Votre agent immobilier,
Département francophone de RE/MAX Hadera.
Licence n° 313736
