  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Beau 2 pieces renove a cote du park hayarkon au calme

Quartier résidentiel Beau 2 pieces renove a cote du park hayarkon au calme

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,08M
;
8
Laisser une demande
ID: 33557
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

Au 25 rue Bnei Moshe, à deux pas de Yehuda Maccabi, un superbe appartement T3 est à vendre en exclusivité. Environ 74 m² de surface habitable, très lumineux. Spacieux, élégant et rénové. 1er étage et demi sans ascenseur. Rue calme.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel À saisir !!! un superbe appartement de 4 pièces, au dessus du beth ‘habad francophone !
Hadera, Israël
depuis
$658,350
Quartier résidentiel Clair, dans rue calme, dans un immeuble neuf, etage haut avec vue, magnifique
Herzliya, Israël
depuis
$1,77M
Quartier résidentiel Cottage de 5 pièces haut de gamme
Hadera, Israël
depuis
$4,076
Quartier résidentiel Opportunite a hertzilya. investissement
Ramat Ha-Sharon, Israël
depuis
$924,825
Quartier résidentiel Neuf . en centre ville tres lumineux
Raanana, Israël
depuis
$2,727
Vous regardez
Quartier résidentiel Beau 2 pieces renove a cote du park hayarkon au calme
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,08M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Toit prive
Quartier résidentiel Toit prive
Quartier résidentiel Toit prive
Quartier résidentiel Toit prive
Quartier résidentiel Toit prive
Afficher tout Quartier résidentiel Toit prive
Quartier résidentiel Toit prive
Jérusalem, Israël
depuis
$2,90M
Sur la belle et pastorale rue Caspi avec vue panoramique sur la vieille ville. Entrée privée, 2 terrasses succah + toit privé et un ascenseur privé à chaque étage, rénové avec grand potentiel
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Au centre, agréable, bel appartement, bonne affaire, en bon etat
Quartier résidentiel Au centre, agréable, bel appartement, bonne affaire, en bon etat
Quartier résidentiel Au centre, agréable, bel appartement, bonne affaire, en bon etat
Quartier résidentiel Au centre, agréable, bel appartement, bonne affaire, en bon etat
Quartier résidentiel Au centre, agréable, bel appartement, bonne affaire, en bon etat
Afficher tout Quartier résidentiel Au centre, agréable, bel appartement, bonne affaire, en bon etat
Quartier résidentiel Au centre, agréable, bel appartement, bonne affaire, en bon etat
Ascalon, Israël
depuis
$460,845
apt 4 pieces de 100m2 + 17m2 de terrasse. tres belle affaire , a ne pas louper
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Immeuble neuf, vue magnifique
Quartier résidentiel Immeuble neuf, vue magnifique
Quartier résidentiel Immeuble neuf, vue magnifique
Quartier résidentiel Immeuble neuf, vue magnifique
Raanana, Israël
depuis
$1,03M
appartement neuf 3 p magnifique vue degagee. sur les jardins terrasse de 25 m2. soukka. cote sud et ouest. 2 parkings sous terrain une cave. l appartement est loue jusqu a juillet 2026 a 6200 sh/mois
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller