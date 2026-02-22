  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel Superbe 4 pieces dans le nouveau projet bsr de sarona

Quartier résidentiel Superbe 4 pieces dans le nouveau projet bsr de sarona

Tel-Aviv, Israël
$1,96M
2
ID: 33570
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

Dans le projet BSR Sarona Nouveauté en vente exclusive Superbe appartement 4 pièces avec vue imprenable sur le parc Sarona 103 m² + terrasse ensoleillée de 9 m² 21e étage Orientation sud et est Mamad Parking souterrain Salle de sport de luxe, club résidentiel, système de sécurité et hall d'entrée prestigieux Livraison prévue : fin 2025

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Realting.com
Aller