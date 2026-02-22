  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Superbe 3 pieces a soutine dans projet neuf avec parking et mamad

Quartier résidentiel Superbe 3 pieces a soutine dans projet neuf avec parking et mamad

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,49M
;
2
Laisser une demande
ID: 33578
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

À vendre en exclusivité ! 15, rue Soutine (En construction avancée) Rue calme et prestigieuse près de la place Rabin Pendant les travaux de démolition et de construction du TAMA 1er étage 3 pièces 68,2 m² plus 14 balcons Face à Soutine ! (Orientation sud-est) Parking souterrain régulier Vaste parking et rangements. Loyer : 9 000 NIS Nouveau projet « Horizon » Occupation prévue : T1 2026

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Rare opportunité à ne surtout pas manquer !! dans le prestigieux et très demandé complex gindi, tour 3, un 4 pièces +.balcon + parking + mamad à moins de 50.000 nis le mètre carré.
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,19M
Quartier résidentiel Lumière, calme et convivialité à pisgat zeev - jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$1,03M
Quartier résidentiel Appartement renove a deux pas de la mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,72M
Quartier résidentiel Bonne affaire 5 pièces barnea immeuble récent
Ascalon, Israël
depuis
$589,380
Quartier résidentiel Villa de style moderne à vendre à herzliya pituach
Herzliya, Israël
depuis
$7,52M
Vous regardez
Quartier résidentiel Superbe 3 pieces a soutine dans projet neuf avec parking et mamad
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,49M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Exceptionnel centre ville raanana
Quartier résidentiel Exceptionnel centre ville raanana
Quartier résidentiel Exceptionnel centre ville raanana
Quartier résidentiel Exceptionnel centre ville raanana
Raanana, Israël
depuis
$7,524
Exceptionnel en centre ville . Penthouse neuf de plain pieds. Magnifique penthouse de 6 pieces. 180 m2. 150 m2 de terrasse. Vue degagee. 2 parking et 1 cave disponible en juin 2026
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Duplex avec jardin dans immeuble boutique haut de gamme
Quartier résidentiel Duplex avec jardin dans immeuble boutique haut de gamme
Quartier résidentiel Duplex avec jardin dans immeuble boutique haut de gamme
Quartier résidentiel Duplex avec jardin dans immeuble boutique haut de gamme
Quartier résidentiel Duplex avec jardin dans immeuble boutique haut de gamme
Afficher tout Quartier résidentiel Duplex avec jardin dans immeuble boutique haut de gamme
Quartier résidentiel Duplex avec jardin dans immeuble boutique haut de gamme
Jérusalem, Israël
depuis
$2,98M
Dans le quartier prisé de Katamon Hayeshana, au pied du Parc San Simon et proche de la rue Hizkiyahou Hamelekh. Dans un immeuble boutique neuf rue Halafta entouré de verdure, de seulement 6 étages avec un lobby raffiné et ascenseur de Shabbat. Rez de Jardin Duplex aux superficies généreuses,…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Bonne occasion, clair, endroit calme
Quartier résidentiel Bonne occasion, clair, endroit calme
Quartier résidentiel Bonne occasion, clair, endroit calme
Quartier résidentiel Bonne occasion, clair, endroit calme
Quartier résidentiel Bonne occasion, clair, endroit calme
Quartier résidentiel Bonne occasion, clair, endroit calme
Quartier résidentiel Bonne occasion, clair, endroit calme
Jérusalem, Israël
depuis
$1,13M
EXCLUSIVITÉ – Appartement lumineux et spacieux ! ???? Baron Hirsch, quartier Kiryat Moshe, Jérusalem ✨ Neuf, neuf, neuf ! ✨ À vendre : magnifique appartement de 5 pièces, après l’agrandissement du projet TAMA 38. Superficie : 93 m² brut + terrasse Sukkah Appartement lumineux avec 3 ex…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller