Quartier résidentiel À vendre – appartement 2 pièces d’exception à florentin / neve tsedek – tel aviv

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,12M
;
5
ID: 33546
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

À propos du complexe

À Vendre – Appartement 2 Pièces d’Exception à Florentin / Neve Tsedek – Tel Aviv Elifelet 26 | Résidence signée Gidi Bar Orian Situé dans l’un des immeubles les plus recherchés de Tel Aviv, à la frontière de Neve Tsedek et au cœur du quartier dynamique de Florentin, cet appartement 2 pièces offre un cadre de vie élégant et raffiné, au sein d’un projet architectural haut de gamme. Détails du bien : - Superficie intérieure : 48 m² - Terrasse : 10 m² - Étage : 5 sur 13 - Orientation : Sud-Est, très lumineux avec vue dégagée - 1 chambre confortable - Séjour avec cuisine ouverte - Salle de bain moderne - Mamad (espace sécurisé) - Parking privé - Cave Prestations de la résidence : - Gardien 24/7 - Salle de sport - Piscine extérieure dans l’immeuble Prix : 3 560 000 ILS Prix au m² : 67 300 ILS/m² (calcul basé sur 52 m², incluant 50 % de la terrasse) Emplacement de choix : À la croisée de Florentin et Neve Tsedek, à deux pas du parc Hamesila, des galeries d’art, cafés, restaurants, et à proximité immédiate de la mer. Opportunité rare – convient parfaitement pour une résidence principale, un pied-à-terre ou un investissement de standing. Nous parlons français, anglais et hébreu. Premium Real Estate License Number : 31928721

Tel-Aviv, Israël
Avec terrasse, calme, grand, spacieux
Quartier résidentiel Avec terrasse, calme, grand, spacieux
Quartier résidentiel Avec terrasse, calme, grand, spacieux
Quartier résidentiel Avec terrasse, calme, grand, spacieux
Quartier résidentiel Avec terrasse, calme, grand, spacieux
Quartier résidentiel Avec terrasse, calme, grand, spacieux
Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,02M
Penthouse de plain pied tres bien situé d’une surface de 150m2 avec une terrasse de 70m2 sur le même niveau au 5eme étage avec ascenseur qui arrive directement dans l’appartement. Sublime vue de l’appartement, très grande baie vitrée, très lumineux et calme à deux pas du théâtre Habima et d…
Agence
Immobilier.co.il
Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel
Quartier résidentiel Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel
Quartier résidentiel Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel
Quartier résidentiel Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel
Quartier résidentiel Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel
Afficher tout Quartier résidentiel Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel
Quartier résidentiel Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,10M
À seulement quelques pas du Shouk HaCarmel, de la rue Shenkin, du boulevard Rothschild et à cinq minutes de marche de la plage ce duplex penthouse unique est situé dans une rue entièrement rénovée, au sein d’un immeuble boutique neuf à l’architecture préservée, au 5ᵉ étage avec ascenseur. C…
Agence
Immobilier.co.il
Exceptionnel ! appartement premium villa rothschild
Quartier résidentiel Exceptionnel ! appartement premium villa rothschild
Quartier résidentiel Exceptionnel ! appartement premium villa rothschild
Quartier résidentiel Exceptionnel ! appartement premium villa rothschild
Quartier résidentiel Exceptionnel ! appartement premium villa rothschild
Afficher tout Quartier résidentiel Exceptionnel ! appartement premium villa rothschild
Quartier résidentiel Exceptionnel ! appartement premium villa rothschild
Tel-Aviv, Israël
depuis
$6,90M
Rénovation prestigieuse et exclusive par Gidi Bar Orian architecte de renom, alliance parfaite entre élégance contemporaine et respect de l’héritage architectural du boulevard. Appartement de 145 m², entièrement décoré par l'architecte lui-même 2 chambres à coucher élégantes Mamad (pièce sé…
Agence
Immobilier.co.il
