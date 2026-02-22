Quartier résidentiel À vendre – appartement 2 pièces d’exception à florentin / neve tsedek – tel aviv

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
À Vendre – Appartement 2 Pièces d’Exception à Florentin / Neve Tsedek – Tel Aviv
Elifelet 26 | Résidence signée Gidi Bar Orian
Situé dans l’un des immeubles les plus recherchés de Tel Aviv, à la frontière de Neve Tsedek et au cœur du quartier dynamique de Florentin, cet appartement 2 pièces offre un cadre de vie élégant et raffiné, au sein d’un projet architectural haut de gamme.
Détails du bien :
- Superficie intérieure : 48 m²
- Terrasse : 10 m²
- Étage : 5 sur 13
- Orientation : Sud-Est, très lumineux avec vue dégagée
- 1 chambre confortable
- Séjour avec cuisine ouverte
- Salle de bain moderne
- Mamad (espace sécurisé)
- Parking privé
- Cave
Prestations de la résidence :
- Gardien 24/7
- Salle de sport
- Piscine extérieure dans l’immeuble
Prix : 3 560 000 ILS
Prix au m² : 67 300 ILS/m² (calcul basé sur 52 m², incluant 50 % de la terrasse)
Emplacement de choix :
À la croisée de Florentin et Neve Tsedek, à deux pas du parc Hamesila, des galeries d’art, cafés, restaurants, et à proximité immédiate de la mer.
Opportunité rare – convient parfaitement pour une résidence principale, un pied-à-terre ou un investissement de standing.
Nous parlons français, anglais et hébreu.
Premium Real Estate
License Number : 31928721
