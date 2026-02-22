Quartier résidentiel Charmant appartement de 4 pièces au bord du quartier park à un prix très attractif !!

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
BZH
RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui vous présente en exclusivité un charmant
appartement de 4 pièces, dans un immeuble en pierres de marbre, entièrement rénové !
Caractéristiques :
- 4 pièces récent, lumineux d'environ 90m²,
- Cuisine rénovée,
- Bel espace de vie,
- 2 petites terrasses ensoleillées exposées sud et ouest,
- Suite parentale avec salle d'eau privée,
- 2 chambres supplémentaires dont une sécurisée,
- Au total : 2 salles d'eau et 2 toilettes,
- Au 2ème étage sur 8,
- Ascenseur,
- Climatisation,
- Cave partagée à l'étage,
- Parking,
- Matériaux de qualité,
- Faibles charges !
L'appartement se situe dans une résidence au calme avec jardin et palmiers, à proximité de l’entrée vers l’EcoPark, d’un petit centre commercial, et du nouveau complexe sportif Holmes place.
Super produit, super emplacement, super investissement !
Contactez-nous Ra'hel Benguigui, RE/MAX Hadera.
Licence professionnelle 313736.
Hadera, Israël
