  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Hadera
  4. Quartier résidentiel Charmant appartement de 4 pièces au bord du quartier park à un prix très attractif !!

Quartier résidentiel Charmant appartement de 4 pièces au bord du quartier park à un prix très attractif !!

Hadera, Israël
depuis
$611,325
;
6
Laisser une demande
ID: 33529
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera

À propos du complexe

BZH RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui vous présente en exclusivité un charmant appartement de 4 pièces, dans un immeuble en pierres de marbre, entièrement rénové ! Caractéristiques : - 4 pièces récent, lumineux d'environ 90m², - Cuisine rénovée, - Bel espace de vie, - 2 petites terrasses ensoleillées exposées sud et ouest, - Suite parentale avec salle d'eau privée, - 2 chambres supplémentaires dont une sécurisée, - Au total : 2 salles d'eau et 2 toilettes, - Au 2ème étage sur 8, - Ascenseur, - ⁠Climatisation, - Cave partagée à l'étage, - Parking, - Matériaux de qualité, - Faibles charges ! L'appartement se situe dans une résidence au calme avec jardin et palmiers, à proximité de l’entrée vers l’EcoPark, d’un petit centre commercial, et du nouveau complexe sportif Holmes place. Super produit, super emplacement, super investissement ! Contactez-nous Ra'hel Benguigui, RE/MAX Hadera. Licence professionnelle 313736.

Localisation sur la carte

Hadera, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Appartement a vendre a jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,07M
Quartier résidentiel Exceptionnel. luxueux. rare
Tel-Aviv, Israël
depuis
$6,90M
Quartier résidentiel Bonne occasion
Ashdod, Israël
depuis
$705,375
Quartier résidentiel Bureaux neufs dans immeuble de bureaux très demande sur guivat shaoul
Jérusalem, Israël
depuis
$3,555
Quartier résidentiel À vendre – magnifique appartement meublé à eilat – résidence du golf
Eilat, Israël
depuis
$830,775
Vous regardez
Quartier résidentiel Charmant appartement de 4 pièces au bord du quartier park à un prix très attractif !!
Hadera, Israël
depuis
$611,325
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Incroyable duplex penthouse dans une ruelle calme entre yehuda hamaccabi et le parc hayarkon
Quartier résidentiel Incroyable duplex penthouse dans une ruelle calme entre yehuda hamaccabi et le parc hayarkon
Quartier résidentiel Incroyable duplex penthouse dans une ruelle calme entre yehuda hamaccabi et le parc hayarkon
Quartier résidentiel Incroyable duplex penthouse dans une ruelle calme entre yehuda hamaccabi et le parc hayarkon
Quartier résidentiel Incroyable duplex penthouse dans une ruelle calme entre yehuda hamaccabi et le parc hayarkon
Afficher tout Quartier résidentiel Incroyable duplex penthouse dans une ruelle calme entre yehuda hamaccabi et le parc hayarkon
Quartier résidentiel Incroyable duplex penthouse dans une ruelle calme entre yehuda hamaccabi et le parc hayarkon
Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,67M
Nouveauté en vente exclusive ! Un bien unique, exclusif et rare. Située dans une rue calme et bucolique des ruelles de Yehuda Maccabi, à deux pas du parc Hayarkon, en pleine campagne, un spectaculaire penthouse en duplex, baigné de lumière, réparti sur deux niveaux avec ascenseur desservant …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Superbe 3 pièces à bavli – exclusivité
Quartier résidentiel Superbe 3 pièces à bavli – exclusivité
Quartier résidentiel Superbe 3 pièces à bavli – exclusivité
Quartier résidentiel Superbe 3 pièces à bavli – exclusivité
Quartier résidentiel Superbe 3 pièces à bavli – exclusivité
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,38M
Dans un immeuble neuf au cœur du quartier prisé de Bavli, appartement 3 pièces spacieux et haut de gamme : 74 m² habitables Terrasse ensoleillée de 11 m² Parking privé Clés disponibles au bureau – à visiter sans attendre !
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement duplex conçu architecturalement à tel aviv nord
Quartier résidentiel Appartement duplex conçu architecturalement à tel aviv nord
Quartier résidentiel Appartement duplex conçu architecturalement à tel aviv nord
Quartier résidentiel Appartement duplex conçu architecturalement à tel aviv nord
Quartier résidentiel Appartement duplex conçu architecturalement à tel aviv nord
Afficher tout Quartier résidentiel Appartement duplex conçu architecturalement à tel aviv nord
Quartier résidentiel Appartement duplex conçu architecturalement à tel aviv nord
Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,55M
Un duplex spacieux et lumineux, conçu avec soin pour une vie de famille, offrant le confort et l'atmosphère d'une maison privée. La résidence bénéficie d'un design architectural méticuleux signé Dana Oberzon, l'une des architectes et designers d'intérieur les plus recherchées en Israël dans …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller