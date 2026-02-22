Quartier résidentiel À vendre – superbe 3 pieces a tel aviv | rue shalom alekhem

  1. Realting.com
Tel-Aviv, Israël
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

Appartement 3 pièces – 63 m² Balcon agréable pour profiter de l’atmosphère tel-avivienne Situé au 1ᵉʳ étage (immeuble sans ascenseur Présence d’un abri sécurisé (miklat) dans l’immeuble Entièrement rénové par architecte d’intérieur : finitions haut de gamme et optimisation des espaces Un bien rare et exclusif, parfait pour une résidence principale ou un investissement de prestige, grâce à son emplacement exceptionnel. Prix demandé : 4 750 000 ₪

Complexes similaires
Quartier résidentiel Un duplex penthouse à 10 minutes à pied de la mer à un prix exceptionnel !
Hadera, Israël
depuis
$686,565
Quartier résidentiel Jerusalem - quartier mamilla - bureau a louer
Jérusalem, Israël
depuis
$36,993
Quartier résidentiel Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Netanya, Israël
depuis
$752,400
Quartier résidentiel Rare opportunité d'investissement, magnifique 2 pièces entièrement aménagé par un architecte designer dans le prestigieux projet yossi avrahami à noga
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,32M
Quartier résidentiel Appartement de prestige dans le complexe haut de gamme “prestige” - ramat aviv hahadasha
Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,33M
Autres complexes
Quartier résidentiel Appartement a rénover avec très grand potentiel
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,57M
Rue Droyanov, petite rue très calme à deux pas de la rue Bograshov et de la mer Immeuble d’angle Appartement ״דירת סבתה״ 104m2 au cadastre Beaucoup de balcons fermés donc on peut dire facile 115m2 Vue totalement dégagée Très lumineux Toutes Orientations Très calme À deux pas de la plag…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel À vendre – superbe appartement 4 pièces en deuxième ligne de mer, avec vue mer
Bat Yam, Israël
depuis
$971,850
À vendre – Superbe appartement 4 pièces en deuxième ligne de mer, avec vue mer. Situé au 3ᵉ étage sur 6, cet appartement lumineux de 100 m² dispose d’une terrasse de 14 m², d’un mamad, de 2 salles de bain, 2 WC et d’un beau balcon baigné de lumière. Idéalement situé, à quelques minutes à pi…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Proche de la mer
Ascalon, Israël
depuis
$1,98M
une belle villa proche de la mer quartier afridr avec cave et piscine
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
