Quartier résidentiel For sale – 3-room apartment perfect for investment, pied a terre or first acquisition

À Vendre – Appartement 3 Pièces idéal pour investissement, pied-à-terre ou première acquisition
???? Rue calme à proximité de Bograshov et de la mer – Tel Aviv–Jaffa
Prix : 4 480 000 ₪
Situé dans un immeuble neuf et très recherché, cet appartement bénéficie d’un emplacement central tout en offrant un calme exceptionnel, au cœur de Tel Aviv.
Caractéristiques principales :
• 3 pièces
• 2 chambres
• 60 m²
• Balcon
• 1er étage sur 5 avec ascenseur
• Mamad (pièce sécurisée)
• Balcon arrière ensoleillé, calme et intime
• Appartement lumineux avec une distribution intelligente, état comme neuf
• Parking enregistré au Tabu – système de parking mécanique
???? Emplacement premium :
À distance de marche de la plage, des cafés, des zones commerciales, des centres culturels et des transports en commun.
Actuellement loué : 10 000 ₪ par mois
Premium Real Estate
Frais d’agence : 2 % + TVA
Licence n° 31928721
Localisation sur la carte
Tel-Aviv, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs
