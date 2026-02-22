  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel For sale – 3-room apartment perfect for investment, pied a terre or first acquisition

Quartier résidentiel For sale – 3-room apartment perfect for investment, pied a terre or first acquisition

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,40M
;
5
Laisser une demande
ID: 33549
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

À Vendre – Appartement 3 Pièces idéal pour investissement, pied-à-terre ou première acquisition ???? Rue calme à proximité de Bograshov et de la mer – Tel Aviv–Jaffa Prix : 4 480 000 ₪ Situé dans un immeuble neuf et très recherché, cet appartement bénéficie d’un emplacement central tout en offrant un calme exceptionnel, au cœur de Tel Aviv. Caractéristiques principales : • 3 pièces • 2 chambres • 60 m² • Balcon • 1er étage sur 5 avec ascenseur • Mamad (pièce sécurisée) • Balcon arrière ensoleillé, calme et intime • Appartement lumineux avec une distribution intelligente, état comme neuf • Parking enregistré au Tabu – système de parking mécanique ???? Emplacement premium : À distance de marche de la plage, des cafés, des zones commerciales, des centres culturels et des transports en commun. Actuellement loué : 10 000 ₪ par mois Premium Real Estate Frais d’agence : 2 % + TVA Licence n° 31928721

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Appartement a vendre a baka
Jérusalem, Israël
depuis
$1,14M
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, haut standing, projet de qualité
Ascalon, Israël
depuis
$877,800
Quartier résidentiel Vue sur la mer
Ascalon, Israël
depuis
$423,225
Quartier résidentiel A 50 metres du lac
Ascalon, Israël
depuis
$561,165
Quartier résidentiel Mini-penthouse incroyable de 5 pièces dans le prestigieux projet viva à hadera !
Hadera, Israël
depuis
$954,608
Vous regardez
Quartier résidentiel For sale – 3-room apartment perfect for investment, pied a terre or first acquisition
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,40M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Nouveau quartier lamed a ramat aviv. belle affaire
Quartier résidentiel Nouveau quartier lamed a ramat aviv. belle affaire
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,71M
Appartement de 3 pieces avec mamad . Ramat Aviv dans le nouveau quartier de lamed haradach . Baies vitrees en angle beaucoup de lumiere.. Proche de la nouvelle promenade bord de mer et plages. Excellent investissement
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Charmant appartement au cœur de tel aviv
Quartier résidentiel Charmant appartement au cœur de tel aviv
Quartier résidentiel Charmant appartement au cœur de tel aviv
Quartier résidentiel Charmant appartement au cœur de tel aviv
Quartier résidentiel Charmant appartement au cœur de tel aviv
Afficher tout Quartier résidentiel Charmant appartement au cœur de tel aviv
Quartier résidentiel Charmant appartement au cœur de tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,10M
Cet appartement charmant situé au cœur de Tel Aviv offre une opportunité exceptionnelle tant pour les investisseurs que pour ceux à la recherche d'une résidence privée. Idéalement placé à seulement cinq minutes à pied de la plage, il se trouve entre le quartier enchanteur de Neve Tzedek et l…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Penthouse 5 pièces 210m2 , 17eme bayit vegan jérusalem
Quartier résidentiel Penthouse 5 pièces 210m2 , 17eme bayit vegan jérusalem
Quartier résidentiel Penthouse 5 pièces 210m2 , 17eme bayit vegan jérusalem
Quartier résidentiel Penthouse 5 pièces 210m2 , 17eme bayit vegan jérusalem
Quartier résidentiel Penthouse 5 pièces 210m2 , 17eme bayit vegan jérusalem
Afficher tout Quartier résidentiel Penthouse 5 pièces 210m2 , 17eme bayit vegan jérusalem
Quartier résidentiel Penthouse 5 pièces 210m2 , 17eme bayit vegan jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$2,04M
Penthouse 5 pièces 167m2 avec 44m2 terrasse, 17eme Bayit Vegan Jérusalem En exclusivité, magnifique penthouse situé au 17ème étage d’un immeuble neuf avec 3 ascenseurs dont 2 de shabbat, spacieux et lumineux, il offre une vue magnifique. Située à la limite de Bet Veigan/Kyriat Yovel . Endroi…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller