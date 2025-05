Quartier résidentiel Penthouse a vendre a jerusalem

4 pièces à vendre dans un immeuble de charme situé au coeur d'une atmosphère pastorale àJérusalem et à seulement quelques minutes à pied de Baka. Proche de tout : écoles, synagogues, centres culturels et de divertissement et bien sûr de la vieille ville. Le bâtiment dispose d'un ascenseur et les appartements disposent tous de balcons, d'une cave et d'un parking privé