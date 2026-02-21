  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel Excellente opportunité pour un magnifique appartement de 4 pièces

Jérusalem, Israël
$1,19M
ID: 33836
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Appartement 4 pièces dans le quartier central et recherché d'Arnona, à un prix imbattable ! 94 m² habitables et 9 m² de terrasse avec vue dégagée, dans un immeuble luxueux avec salle de sport, chauffage au sol avec commande séparée dans chaque pièce, climatisation centrale, cuisine luxueuse et moderne, pièces lumineuses, calme, parking et cave inclus.Ascenseur du Chabbat.

Jérusalem, Israël
Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
