Quartier résidentiel Bien agencé

Ascalon, Israël
$548,625
6
ID: 33756
Dernière actualisation: 20/02/2026

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon

À propos du complexe

???? À vendre à Ashkelon – Superbe appartement 4 pièces dans le quartier Agamim ! ???? ???? 8e étage | ???? Vue dégagée | ????️ Spacieux et lumineux Une belle opportunité dans l’un des quartiers les plus recherchés de la ville ! ✅ 4 pièces bien agencées ✅ Étage élevé avec vue ouverte et apaisante ✅ Immeuble récent, propre et bien entretenu ✅ Excellente ventilation et lumière naturelle dans tout l’appartement ✅ Emplacement central et pratique dans le quartier Agamim ???? Prix attractif : 1.750.000 ₪ ???? Pour plus d’infos et organiser une visite : 054-2266615 | 054-5269148

Ascalon, Israël
Quartier résidentiel Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$940,500
Au 8, rue Mapu À vendre en exclusivité Magnifique appartement 2 pièces entièrement rénové ! Dans un immeuble classé, appartement de 47 m² au rez-de-chaussée, à 2 minutes de la mer. Idéal pour investissement ou résidence principale
Ascalon, Israël
depuis
$642,675
appartement 5 pieces au cour de barnea immeubl;e de standing chambre parentale avec sdb et dressing, chambre adolescent avec sdb tres spacieux, lumineux
Jérusalem, Israël
depuis
$937,365
Un appartement lumineux, TAMA 38, avancé, 3 directions aériennes, à proximité des jardins, écoles, cafés, commerces, centres commerciaux, bus, immédiatement
