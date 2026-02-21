  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ascalon
  4. Quartier résidentiel Grand jardin

Quartier résidentiel Grand jardin

Ascalon, Israël
depuis
$768,075
;
9
Laisser une demande
ID: 33880
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon

À propos du complexe

À Vendre – Rez-de-jardin 4 pièces dans immeuble neuf, Ashkelon ???? Adresse : Rue Bartenora, Ashkelon – Secteur calme et résidentiel ???? Petit immeuble récent de seulement 2 étages – Intimité et tranquillité garanties ???? Superficie totale : 200 m² ????️ 4 pièces spacieuses, bien agencées ???? Grand jardin privatif – Parfait pour profiter de l’extérieur en toute intimité Situé dans un quartier en plein développement, cet appartement rare allie confort moderne, volumes généreux et environnement paisible. Idéal pour une famille ou ceux en quête d’un cadre de vie agréable. Construction récente, finitions de qualité. ???? Opportunité à saisir – Bien recherché, peu d’offres similaires sur le marché ???? Contactez-nous dès maintenant pour organiser une visite ou obtenir plus d’informations !

Localisation sur la carte

Ascalon, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Vous rêvez d'une maison privée en bord de mer ? oui, c'est possible !
Hadera, Israël
depuis
$2,41M
Quartier résidentiel Bonne occasion, a ne pas manquer !
Ascalon, Israël
depuis
$529,815
Quartier résidentiel Rez-de-jardin en duplex, l’esprit d’une maison en ville. /1.04.2026
Raanana, Israël
depuis
$4,734
Quartier résidentiel A vendre - 2 pieces proche mer dans immeuble recent tres bien entretenu
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,02M
Quartier résidentiel À vendre – duplex penthouse 3 piÈces À florentin
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,26M
Vous regardez
Quartier résidentiel Grand jardin
Ascalon, Israël
depuis
$768,075
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Nouveau appartement tout neuf a vendre appartement de luxe avec fourniture et accessoir tous compris pas besoin de renover , appartement pret a vous aceuillir avec vos valises appartement de 130 m2 haut de gamme 5 pieces situer en plein coeur
Quartier résidentiel Nouveau appartement tout neuf a vendre appartement de luxe avec fourniture et accessoir tous compris pas besoin de renover , appartement pret a vous aceuillir avec vos valises appartement de 130 m2 haut de gamme 5 pieces situer en plein coeur
Quartier résidentiel Nouveau appartement tout neuf a vendre appartement de luxe avec fourniture et accessoir tous compris pas besoin de renover , appartement pret a vous aceuillir avec vos valises appartement de 130 m2 haut de gamme 5 pieces situer en plein coeur
Ashdod, Israël
depuis
$1,07M
Neuf Appartement neuf Appartement de luxe à vendre Entièrement meublé et équipé Aucune rénovation à prévoir Appartement prêt à emménager, il ne vous reste plus qu'à poser vos valises Appartement de luxe de 130 m² 5 pièces au cœur d'Ashdod Cuisine entièrement équipée d'une marque de renom Gr…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Magnifique rdj avec 3 unités indépendantes !
Quartier résidentiel Magnifique rdj avec 3 unités indépendantes !
Quartier résidentiel Magnifique rdj avec 3 unités indépendantes !
Quartier résidentiel Magnifique rdj avec 3 unités indépendantes !
Quartier résidentiel Magnifique rdj avec 3 unités indépendantes !
Afficher tout Quartier résidentiel Magnifique rdj avec 3 unités indépendantes !
Quartier résidentiel Magnifique rdj avec 3 unités indépendantes !
Jérusalem, Israël
depuis
$2,23M
Petit immeuble de 3 propriétaires seulement . Appartement 4 pièces 110m2 + 150m2 de terrasse/ jardin officiel . Beau salon, cuisine ouverte, 3 chambres dont chambre parentale ( mamad ), 2 sdb, Climatisation, 3 orientations . + 3 unités indépendantes loué 10.000sh, avec la possibilité de les …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Tres grand. centre raanana. immeuble recent.
Quartier résidentiel Tres grand. centre raanana. immeuble recent.
Quartier résidentiel Tres grand. centre raanana. immeuble recent.
Quartier résidentiel Tres grand. centre raanana. immeuble recent.
Quartier résidentiel Tres grand. centre raanana. immeuble recent.
Afficher tout Quartier résidentiel Tres grand. centre raanana. immeuble recent.
Quartier résidentiel Tres grand. centre raanana. immeuble recent.
Raanana, Israël
depuis
$1,09M
Tres rare . Centre ville Raanana. Rue a sens unique proche de toutes les commodites. Vaste et spacieux. Tres grand salon. Grandes chambres. mamad. Parking . Terrasse de 13 m2
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller