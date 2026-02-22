  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Herzliya
  4. Quartier résidentiel Centre ville hertzylia. immeuble recent. etage eleve . vue degagee. terrasse soucca.

Quartier résidentiel Centre ville hertzylia. immeuble recent. etage eleve . vue degagee. terrasse soucca.

Herzliya, Israël
depuis
$1,25M
;
6
Laisser une demande
ID: 33448
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Herzliya

À propos du complexe

Bel appartement de 5 pieces. Situe au centre ville de hertzylia. Proche de toutes les commodites. l appartement beneficie de 2 salles de bain d un espace buanderie. ( 3 toilettes) 1 grand salon et cuisine moderne. mamad . parking sous terrain.

Localisation sur la carte

Herzliya, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Spectaculaire penthouse avec vue sur la mer à andromeda reborn
Tel-Aviv, Israël
depuis
$14,11M
Quartier résidentiel A vendre-3 pieces rue mendele a 1 min de la plage !
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,22M
Quartier résidentiel Beit vagan -kiriat yovel
Jérusalem, Israël
depuis
$1,49M
Quartier résidentiel Pour les amoureux du bord de mer ! magnifique duplex avec une vue imprenable !
Hadera, Israël
depuis
$893,475
Quartier résidentiel A vendre - appartement 3 pieces haut de gamme - immeuble recent - etage 4 avec vue degagee
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,66M
Vous regardez
Quartier résidentiel Centre ville hertzylia. immeuble recent. etage eleve . vue degagee. terrasse soucca.
Herzliya, Israël
depuis
$1,25M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel À vendre – superbe appartement 5 pièces à ashdod, rue kineret (youd alef)
Quartier résidentiel À vendre – superbe appartement 5 pièces à ashdod, rue kineret (youd alef)
Quartier résidentiel À vendre – superbe appartement 5 pièces à ashdod, rue kineret (youd alef)
Quartier résidentiel À vendre – superbe appartement 5 pièces à ashdod, rue kineret (youd alef)
Quartier résidentiel À vendre – superbe appartement 5 pièces à ashdod, rue kineret (youd alef)
Afficher tout Quartier résidentiel À vendre – superbe appartement 5 pièces à ashdod, rue kineret (youd alef)
Quartier résidentiel À vendre – superbe appartement 5 pièces à ashdod, rue kineret (youd alef)
Ashdod, Israël
depuis
$1,00M
À vendre – superbe appartement de 5 pièces situé rue Kineret à Ashdod (quartier Youd Alef). Entièrement rénové à neuf, il offre une surface de 170 m² avec deux balcons spacieux. L’appartement est climatisé et comprend un parking privé ainsi qu’une cave. Situé au 3ᵉ étage avec ascenseur, dans…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Top affaire
Quartier résidentiel Top affaire
Jérusalem, Israël
depuis
$1,30M
Excellente affaire dans un immeuble neuf À proximité du tramway léger, avec une vue magnifique Belle terrasse Proche de tous les commerces Une opportunité à ne pas manquer !
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement a louer a jerusalem - moshava germanit
Quartier résidentiel Appartement a louer a jerusalem - moshava germanit
Quartier résidentiel Appartement a louer a jerusalem - moshava germanit
Quartier résidentiel Appartement a louer a jerusalem - moshava germanit
Quartier résidentiel Appartement a louer a jerusalem - moshava germanit
Afficher tout Quartier résidentiel Appartement a louer a jerusalem - moshava germanit
Quartier résidentiel Appartement a louer a jerusalem - moshava germanit
Jérusalem, Israël
depuis
$2,649
Immeuble classé, situé dans une rue calme et verdoyante Appartement unique au caractère authentique de Jérusalem : hauts plafonds, lumineux et spacieux 1er étage, . • 3 pièces + mezzanine • Environ 60 m² • 1 salle de bain • Non meublé, sauf : réfrigérateur, plaques de cuisson, four et armoire
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller