  2. Israël
  3. Jérusalem
  Quartier résidentiel Super appartement neuf

Quartier résidentiel Super appartement neuf

Jérusalem, Israël
depuis
$808,830
Quartier résidentiel Super appartement neuf
ID: 33465
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Appartement neuf de 3 pièces, construit par un entrepreneur, à Kiryat Yovel. Balcon avec soucca Lumineux Quartier calme Parking privé Proche des commerces et des synagogues

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Quartier résidentiel Super appartement neuf
Jérusalem, Israël
depuis
$808,830
