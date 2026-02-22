  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ascalon
  Quartier résidentiel Rare : appartement 5 pièces a ashdod

Quartier résidentiel Rare : appartement 5 pièces a ashdod

Ascalon, Israël
$843,315
6
ID: 33511
Dernière actualisation: 20/02/2026

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon

Rare !! Appartement 5 pièces "résidence Dimri City" 160 m2 avec 20 m2 de terrasse, 2 ascenseurs dont un de shabat. A proximité de commerces, écoles, parcs, synagogues, bus..... Entièrement rénové, avec clim individuel dans chaque chambre. Parking

Ascalon, Israël
