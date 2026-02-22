  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ascalon
  4. Quartier résidentiel Dans un immeuble neuf

Quartier résidentiel Dans un immeuble neuf

Ascalon, Israël
depuis
$595,650
;
9
Laisser une demande
ID: 33657
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon

À propos du complexe

À vendre – Spacieux 5 pièces à Agamim avec vue sur le lac Découvrez ce superbe appartement de 5 pièces dans le quartier recherché d’Agamim, d’une surface de 123 m². ✅ Vue imprenable sur le lac ✅ Salon lumineux et spacieux ✅ Couloir large desservant les chambres ✅ Parking privé ✅ Immeuble de qualité du promoteur Assoum ???? Prix : 1.900.000 ₪ Une opportunité rare qui allie confort, espace et emplacement idéal ! ???? Contactez-nous dès maintenant pour une visite.

Localisation sur la carte

Ascalon, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Balcon sur la mer
Ashdod, Israël
depuis
$705,375
Quartier résidentiel À louer – penthouse au cœur de neve tzedek
Tel-Aviv, Israël
depuis
$7,838
Quartier résidentiel Ttres bon produit d'investissement ou pied a terre
Ascalon, Israël
depuis
$432,630
Quartier résidentiel Magnifique appartement a vendre en bord de mer a ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$1,32M
Quartier résidentiel Superbe 4 pieces duplex penthouse dans le lev hair avec mamad et parking
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,48M
Vous regardez
Quartier résidentiel Dans un immeuble neuf
Ascalon, Israël
depuis
$595,650
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Centre ville raanana. immeuble recent . duplex . vue degagee
Quartier résidentiel Centre ville raanana. immeuble recent . duplex . vue degagee
Quartier résidentiel Centre ville raanana. immeuble recent . duplex . vue degagee
Quartier résidentiel Centre ville raanana. immeuble recent . duplex . vue degagee
Quartier résidentiel Centre ville raanana. immeuble recent . duplex . vue degagee
Quartier résidentiel Centre ville raanana. immeuble recent . duplex . vue degagee
Quartier résidentiel Centre ville raanana. immeuble recent . duplex . vue degagee
Raanana, Israël
depuis
$1,75M
Immeuble tres recent de 6 etages. Charmant Duplex de 5 pieces de 158 m2 net ( 178 m2 brut ) et 3 salles de bain. Terrasse de 23 m2. Vue degagee. Belle cuisine cachere. 4 chambres a coucher inclus mamad. une vraie pepite au centre ville. au niveau 1 : salon/coin repas/ cuisine / mamad e…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Maison avec piscine.centre ville raanana
Quartier résidentiel Maison avec piscine.centre ville raanana
Quartier résidentiel Maison avec piscine.centre ville raanana
Quartier résidentiel Maison avec piscine.centre ville raanana
Quartier résidentiel Maison avec piscine.centre ville raanana
Afficher tout Quartier résidentiel Maison avec piscine.centre ville raanana
Quartier résidentiel Maison avec piscine.centre ville raanana
Raanana, Israël
depuis
$9,405
Villa centre ville Raanana. rue calme proche ecole Bilou. niveau 1 : tres grand salon avec coin repas . cuisine separee. chambre parentale dressing vue sur la piscine. Niveau 2 : 3 chambres 2 salles de bain. niveau 3 : une suite. Sous sol : grande piece et mamad. piscine et jardin . Parking
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement a louer a keter david - jerusalem
Quartier résidentiel Appartement a louer a keter david - jerusalem
Quartier résidentiel Appartement a louer a keter david - jerusalem
Quartier résidentiel Appartement a louer a keter david - jerusalem
Quartier résidentiel Appartement a louer a keter david - jerusalem
Afficher tout Quartier résidentiel Appartement a louer a keter david - jerusalem
Quartier résidentiel Appartement a louer a keter david - jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$4,703
Rue George Washington (Keter David) Appartement de 4 pièces – 120 m² 4ᵉ étage sur 8 Entièrement meublé haut de gamme Spacieux et lumineux Parking Balcon cachère pour Soukka Débarras Arnona annuelle : 9 200 NIS Charges de copropriété : 2 400 NIS par mois
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller