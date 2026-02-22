Quartier résidentiel Dans un immeuble neuf

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
À vendre – Spacieux 5 pièces à Agamim avec vue sur le lac
Découvrez ce superbe appartement de 5 pièces dans le quartier recherché d’Agamim, d’une surface de 123 m².
✅ Vue imprenable sur le lac
✅ Salon lumineux et spacieux
✅ Couloir large desservant les chambres
✅ Parking privé
✅ Immeuble de qualité du promoteur Assoum
???? Prix : 1.900.000 ₪
Une opportunité rare qui allie confort, espace et emplacement idéal !
???? Contactez-nous dès maintenant pour une visite.
Localisation sur la carte
Ascalon, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs
