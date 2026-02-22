Quartier résidentiel Affaire en or

  1. Realting.com
Jérusalem, Israël
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

Un appartement extremement bien situé sur stern en face de la makolet Bon etat pinouy binouy avancé (enorme potentiel de benefice) Tres rapidement louable

Jérusalem, Israël
Quartier résidentiel Immeuble luxueux : très beau 3 pièces meublé
Quartier résidentiel Immeuble luxueux : très beau 3 pièces meublé
Quartier résidentiel Immeuble luxueux : très beau 3 pièces meublé
Quartier résidentiel Immeuble luxueux : très beau 3 pièces meublé
Quartier résidentiel Immeuble luxueux : très beau 3 pièces meublé
Afficher tout Quartier résidentiel Immeuble luxueux : très beau 3 pièces meublé
Quartier résidentiel Immeuble luxueux : très beau 3 pièces meublé
Jérusalem, Israël
depuis
$3,292
Près du tramway, à une minute de la Grande Synagogue, en face du parc Gan Ha’atsmaout, au cœur du centre-ville. L’immeuble le plus recherché et prestigieux de Jérusalem, avec gardien 24/7, lobby luxueux, piscine semi-olympique, immense salle de sport, salle d’événements, mikvé, spa et plus …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Holyland -bait vagan -jersalem
Quartier résidentiel Holyland -bait vagan -jersalem
Quartier résidentiel Holyland -bait vagan -jersalem
Quartier résidentiel Holyland -bait vagan -jersalem
Quartier résidentiel Holyland -bait vagan -jersalem
Quartier résidentiel Holyland -bait vagan -jersalem
Quartier résidentiel Holyland -bait vagan -jersalem
Jérusalem, Israël
depuis
$4,58M
Dans le fameux projet d Holyland , . Somptueux penthouse a vendre , vous offrant une vue panoramique sur tout Jérusalem ,situe au derniere étage de la tour . Ce Penthaouse est compose de 4 chambres a coucher + une chambre familiale , cuisine spacieuse , avec un double séjour qui donne sur…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bonne affaire, calme, grand, neuf
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bonne affaire, calme, grand, neuf
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bonne affaire, calme, grand, neuf
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bonne affaire, calme, grand, neuf
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bonne affaire, calme, grand, neuf
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bonne affaire, calme, grand, neuf
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bonne affaire, calme, grand, neuf
Raanana, Israël
depuis
$1,03M
Bel appartement de 118 m2 et 9 m2 de terrasse. parking. orientations Sud/Ouest tres ensoleille. Proche ecole Yahvne. Neuf jamais habite. Prix interessant , inferieur au marche pour une belle surface. Tres grand salon. 2 salle de bain. Vue degagee sur parc
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
