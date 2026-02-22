  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Raanana
  4. Quartier résidentiel Calme. verdoyant. renove. piscine possible

Quartier résidentiel Calme. verdoyant. renove. piscine possible

Raanana, Israël
depuis
$3,37M
;
6
Laisser une demande
ID: 33404
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Ville
    Raanana

À propos du complexe

Joli cottage de 7 pieces avec grand sous sol. Spacieux , grand jardin piscinable. ideal pour une famille, les chambres sont grandes, agreables, et lumineuses . Proche d ecoles et commodites.

Localisation sur la carte

Raanana, Israël
Éducation
Soins de santé
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Petit bijou design avec balcon et vue dégagée à tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,52M
Quartier résidentiel À vendre – appartement 3 pieces – rue lapin, tel-aviv - immeuble neuf apres tama - 300m de la mer - vue degagee
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,46M
Quartier résidentiel Magnifique rdj avec 3 unités indépendantes !
Jérusalem, Israël
depuis
$2,23M
Quartier résidentiel Bonne occasion
Ascalon, Israël
depuis
$840,180
Quartier résidentiel Un 3 pieces à la marina a ashkelon
Ascalon, Israël
depuis
$423,225
Vous regardez
Quartier résidentiel Calme. verdoyant. renove. piscine possible
Raanana, Israël
depuis
$3,37M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Haut standing
Quartier résidentiel Haut standing
Quartier résidentiel Haut standing
Quartier résidentiel Haut standing
Quartier résidentiel Haut standing
Afficher tout Quartier résidentiel Haut standing
Quartier résidentiel Haut standing
Ascalon, Israël
depuis
$391,875
sublime deux pieces haut standing avec vue mer tout simplement a visiter terrasse souccah piscine etc... le top
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Au coeur de talbiey
Quartier résidentiel Au coeur de talbiey
Quartier résidentiel Au coeur de talbiey
Quartier résidentiel Au coeur de talbiey
Quartier résidentiel Au coeur de talbiey
Jérusalem, Israël
depuis
$1,13M
En plein coeur de Talbiey tres beau 4 pieces de 75 m2 inscrit avec sortie sur jardin de 30 m2 . rue calme et résidentiel .en partie meuble . En processus de Pinouy Binouy ce qui veut dire que chaque propriétaire a signe pour la destruction de l immeuble dans le but d une reconstruction n…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Superbe 3 pieces pres de kikar rabin dans une rue calme avec balcon ascenseur et parking
Quartier résidentiel Superbe 3 pieces pres de kikar rabin dans une rue calme avec balcon ascenseur et parking
Quartier résidentiel Superbe 3 pieces pres de kikar rabin dans une rue calme avec balcon ascenseur et parking
Quartier résidentiel Superbe 3 pieces pres de kikar rabin dans une rue calme avec balcon ascenseur et parking
Quartier résidentiel Superbe 3 pieces pres de kikar rabin dans une rue calme avec balcon ascenseur et parking
Afficher tout Quartier résidentiel Superbe 3 pieces pres de kikar rabin dans une rue calme avec balcon ascenseur et parking
Quartier résidentiel Superbe 3 pieces pres de kikar rabin dans une rue calme avec balcon ascenseur et parking
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,36M
À vendre en exclusivité : appartement neuf 14, rue Fishman Maimon Rue calme et prestigieuse du nouveau nord, à proximité de la place Rabin, des écoles, des crèches et des centres culturels et de loisirs. Dans un immeuble neuf (livraison prévue en 2024), un projet du cabinet Krinsky Gottlieb.…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller