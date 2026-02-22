  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ashdod
  4. Quartier résidentiel Majestueux 5 pièces a ashdod

Quartier résidentiel Majestueux 5 pièces a ashdod

Ashdod, Israël
depuis
$1,00M
;
9
Laisser une demande
ID: 33510
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod

À propos du complexe

Majestueux 5 pièces a Ashdod "Youd Bet", très spacieux 160m2 avec 20m2 de terrasse face au parc. Résidence de standing a proximité de commerces, parc, écoles, synagogues, moyens de transports. Produit rare a la vente

Localisation sur la carte

Ashdod, Israël
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Bonne affaire
Ascalon, Israël
depuis
$526,680
Quartier résidentiel Immeuble neuf, vue magnifique
Raanana, Israël
depuis
$1,03M
Quartier résidentiel Superbe 2 pieces a vendre pres de kikar hamedina
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,21M
Quartier résidentiel Appartement entièrement rénové de 4 pièces 84m2 – ramot alef, jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$846,450
Quartier résidentiel Envie de vivre dans un mini-penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark ?
Hadera, Israël
depuis
$717,915
Vous regardez
Quartier résidentiel Majestueux 5 pièces a ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$1,00M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Rez-de-chaussée avec terrasse au cœur de shenkin – tel-aviv
Quartier résidentiel Rez-de-chaussée avec terrasse au cœur de shenkin – tel-aviv
Quartier résidentiel Rez-de-chaussée avec terrasse au cœur de shenkin – tel-aviv
Quartier résidentiel Rez-de-chaussée avec terrasse au cœur de shenkin – tel-aviv
Quartier résidentiel Rez-de-chaussée avec terrasse au cœur de shenkin – tel-aviv
Afficher tout Quartier résidentiel Rez-de-chaussée avec terrasse au cœur de shenkin – tel-aviv
Quartier résidentiel Rez-de-chaussée avec terrasse au cœur de shenkin – tel-aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,41M
Appartement charmant avec terrasse dans le quartier Shenkin, Tel-Aviv Un emplacement exceptionnel en plein cœur de Tel-Aviv, juste en face du parc Shenkin, dans l’un des quartiers les plus vivants, recherchés et agréables de la ville. Caractéristiques de l’appartement : • Rez-de-chaussée c…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Villa prestigieuse a vendre a gan yavne
Quartier résidentiel Villa prestigieuse a vendre a gan yavne
Quartier résidentiel Villa prestigieuse a vendre a gan yavne
Quartier résidentiel Villa prestigieuse a vendre a gan yavne
Quartier résidentiel Villa prestigieuse a vendre a gan yavne
Afficher tout Quartier résidentiel Villa prestigieuse a vendre a gan yavne
Quartier résidentiel Villa prestigieuse a vendre a gan yavne
Gan Yavné, Israël
depuis
$3,54M
Villa prestigieuse a vendre a Gan Yavne Sur un terrain de 500 m2, villa avec piscine 8 mètres sur 4 mètres. Au rez de chaussé séjour cuisine salon et mamad et au 1er étage 4 chambres 2 salles de bains et une terrasse Villa d'exception a quelques minutes d'Ashdod, pas sérieux s'abstenir SVP
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Au coeur de jerusalem, appartement 4 pièces à louer
Quartier résidentiel Au coeur de jerusalem, appartement 4 pièces à louer
Quartier résidentiel Au coeur de jerusalem, appartement 4 pièces à louer
Quartier résidentiel Au coeur de jerusalem, appartement 4 pièces à louer
Quartier résidentiel Au coeur de jerusalem, appartement 4 pièces à louer
Afficher tout Quartier résidentiel Au coeur de jerusalem, appartement 4 pièces à louer
Quartier résidentiel Au coeur de jerusalem, appartement 4 pièces à louer
Jérusalem, Israël
depuis
$3,919
Dans un très bel immeuble neuf au cœur de la moshava, appartement 4 pièces au 2e étage avec ascenseur, beau séjour avec balcon en partie souccah, grande cuisine , 3 chambres dont une chambre parentale, 4 expositions, parking, au calme !!
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller