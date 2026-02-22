  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Jerusalem - quartier mamilla - bureau a louer

Jérusalem, Israël
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Jérusalem – Quartier Mamilla – Bureaux à louer Situés au 2e et dernier étage, un plateau complet de 809 m² brut, avec vue sur les remparts de Jérusalem. Loyer mensuel : 118 000 ₪ Charges de gestion : 24 270 ₪ par mois

