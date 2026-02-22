  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Exceptionnel. luxueux. rare

Quartier résidentiel Exceptionnel. luxueux. rare

Tel-Aviv, Israël
depuis
$6,90M
;
6
Laisser une demande
ID: 33408
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

Exceptionnel – Mini Penthouse de luxe à Tel-Aviv Situé au 24ᵉ étage de la prestigieuse tour Migdal One, au cœur du très recherché Parc Tzameret, ce mini-penthouse d’exception offre un art de vivre rare et exclusif. 7 pièces 380 m² de prestations luxueuses Deux terrasses : • 40 m² • 12 m² Décoré avec raffinement par un architecte d’intérieur, chaque détail a été pensé pour conjuguer élégance, confort et modernité. Immeuble de grand standing : • Gardien 24/7 • Piscine • Salle de sport 4 places de parking 2 caves Un bien rare sur le marché, destiné à une clientèle en quête de prestige, d’espace et d’un emplacement d’exception à Tel-Aviv. en anglais

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Appartement de charme au centre du quartier neve tzedek - 2 pieces – rue molcho tel-aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,19M
Quartier résidentiel À vendre – charmant 2 pieces | tel-aviv – rue dizengoff
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,18M
Quartier résidentiel Appartement a louer a jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$10,973
Quartier résidentiel Villa immense et luxueuse a ashdod a 2 pas de la mer
Ashdod, Israël
depuis
$3,92M
Quartier résidentiel A ne pas manquer !
Jérusalem, Israël
depuis
$752,400
Vous regardez
Quartier résidentiel Exceptionnel. luxueux. rare
Tel-Aviv, Israël
depuis
$6,90M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Epoustouflant !!!! 4 pieces a vendre a ashdod, residence avec piscine de reve
Quartier résidentiel Epoustouflant !!!! 4 pieces a vendre a ashdod, residence avec piscine de reve
Quartier résidentiel Epoustouflant !!!! 4 pieces a vendre a ashdod, residence avec piscine de reve
Quartier résidentiel Epoustouflant !!!! 4 pieces a vendre a ashdod, residence avec piscine de reve
Quartier résidentiel Epoustouflant !!!! 4 pieces a vendre a ashdod, residence avec piscine de reve
Afficher tout Quartier résidentiel Epoustouflant !!!! 4 pieces a vendre a ashdod, residence avec piscine de reve
Quartier résidentiel Epoustouflant !!!! 4 pieces a vendre a ashdod, residence avec piscine de reve
Ashdod, Israël
depuis
$1,18M
À Vendre – Appartement 4 pièces exceptionnel à Ashdod, Résidence Dimri Situé au 12e étage de la résidence la plus convoitée d’Ashdod, cet appartement de 4 pièces vous séduira par ses volumes, son emplacement et sa vue mer à couper le souffle. D’une superficie impressionnante de 148 m², ave…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Shimon perez - 4 pieces dans nouveau quartier
Quartier résidentiel Shimon perez - 4 pieces dans nouveau quartier
Quartier résidentiel Shimon perez - 4 pieces dans nouveau quartier
Quartier résidentiel Shimon perez - 4 pieces dans nouveau quartier
Quartier résidentiel Shimon perez - 4 pieces dans nouveau quartier
Quartier résidentiel Shimon perez - 4 pieces dans nouveau quartier
Nahariya, Israël
depuis
$579,975
Situé dans le nouveau quartier Shimon Peres à Nahariya, cet appartement spacieux de 4 pièces d’environ 120 m² offre un séjour lumineux avec balcon à vue dégagée. À proximité du centre commercial Arena, de la gare et des espaces verts
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Grand 4.5 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur
Quartier résidentiel Grand 4.5 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur
Quartier résidentiel Grand 4.5 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur
Quartier résidentiel Grand 4.5 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur
Quartier résidentiel Grand 4.5 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur
Afficher tout Quartier résidentiel Grand 4.5 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur
Quartier résidentiel Grand 4.5 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,88M
Nouveau à vendre en exclusivité 7, rue Dizengoff À deux pas de la place Habima et du boulevard Rothschild, en plein cœur de la ville Proche du tramway Grand appartement spacieux Environ 110 m² 4,5 pièces dont une suite parentale avec salle d'eau (Possibilité de créer facilement 5 pièces spa…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller