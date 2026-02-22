Quartier résidentiel Exceptionnel. luxueux. rare

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Exceptionnel – Mini Penthouse de luxe à Tel-Aviv Situé au 24ᵉ étage de la prestigieuse tour Migdal One, au cœur du très recherché Parc Tzameret, ce mini-penthouse d’exception offre un art de vivre rare et exclusif. 7 pièces 380 m² de prestations luxueuses Deux terrasses : • 40 m² • 12 m² Décoré avec raffinement par un architecte d’intérieur, chaque détail a été pensé pour conjuguer élégance, confort et modernité. Immeuble de grand standing : • Gardien 24/7 • Piscine • Salle de sport 4 places de parking 2 caves Un bien rare sur le marché, destiné à une clientèle en quête de prestige, d’espace et d’un emplacement d’exception à Tel-Aviv. en anglais
