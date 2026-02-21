  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel Dans un immeuble neuf, etage haut avec vue

Bat Yam, Israël
depuis
$906,015
7
ID: 33857
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam

À propos du complexe

À vendre à Bat Yam, dans des tours de luxe du projet Yam, à seulement 50 mètres de la mer, à quelques pas du tramway, dans un quartier résidentiel avec synagogues, commerces et jardins luxuriants. L'appartement dispose d'un débarras, ce qui n'est pas garanti. Le projet est vendu avec un nombre limité de débarras. L'appartement comprend 3 pièces, pour une superficie totale de 79 mètres carrés, dont une grande terrasse ensoleillée de 12 mètres carrés par appartement. Parking dans un excellent emplacement. Cet appartement est idéal pour un investissement ou pour y vivre. Contactez-nous pour convenir d'un rendez-vous et nous vous accompagnerons. Adresse : Sokolov 12, Bat Yam. Directions : Sud-Est Quartier : Nord-ouest de la ville À proximité des synagogues, des commerces, des restaurants et des cafés, la promenade est à seulement 30 mètres de la maison.

Localisation sur la carte

Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Taux d'intérêt
Taux d'intérêt
Montant du prêt
Montant du prêt
Période
Période
Paiement mensuel
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, balcon sur la mer, bel appartement, bon emplacement, bonnes orientations, clair, dans rue calme, dans un bel immeuble, etage haut avec vue, neuf, proche de la mer
Bat Yam, Israël
depuis
$1,49M
Quartier résidentiel 5 pièces à vendre dans la prestigieuse tour nave à bat yam. 37e étage, conçu et optimisé par un architecte. en première ligne de mer, avec vue imprenable sur herzliya, la côte et les montagnes de jérusalem.
Bat Yam, Israël
depuis
$1,53M
Quartier résidentiel Appartement 3 pièces et demi, deuxième ligne de mer, bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$783,750
Quartier résidentiel Superbe 5 p a 1mn du lac
Ascalon, Israël
depuis
$658,350
Quartier résidentiel Calme. verdoyant. renove. piscine possible
Raanana, Israël
depuis
$3,37M
Autres complexes
Quartier résidentiel Le charme rare d’un duplex avec terrasses de rêve et jardin à ramat sharet - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Le charme rare d’un duplex avec terrasses de rêve et jardin à ramat sharet - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Le charme rare d’un duplex avec terrasses de rêve et jardin à ramat sharet - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Le charme rare d’un duplex avec terrasses de rêve et jardin à ramat sharet - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Le charme rare d’un duplex avec terrasses de rêve et jardin à ramat sharet - jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$3,762
Dans un environnement calme et verdoyant de Ramat Sharet, découvrez un duplex d’exception où l’espace, la lumière et la sérénité se rencontrent. Ce bien de 146 m² offre un vaste séjour avec salle à manger ouvrant sur deux immenses terrasses de 70 m² et 30 m², surplombant la vallée et baignan…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Proche de la mer
Quartier résidentiel Proche de la mer
Quartier résidentiel Proche de la mer
Quartier résidentiel Proche de la mer
Quartier résidentiel Proche de la mer
Afficher tout Quartier résidentiel Proche de la mer
Quartier résidentiel Proche de la mer
Ascalon, Israël
depuis
$793,155
À Vendre – Appartement 5 pièces en rez-de-jardin à Ashkelon, quartier Afridar ???? Adresse : Rue HaTayassim 81, Afridar – L’un des quartiers les plus prisés d’Ashkelon ???? Surface habitable : 120 m² ???? Jardin privé : 100 m² – Idéal pour les familles, les enfants ou recevoir ????️ 5 pièc…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Tres bonne affaire
Quartier résidentiel Tres bonne affaire
Quartier résidentiel Tres bonne affaire
Quartier résidentiel Tres bonne affaire
Quartier résidentiel Tres bonne affaire
Quartier résidentiel Tres bonne affaire
Quartier résidentiel Tres bonne affaire
Ascalon, Israël
depuis
$329,175
situe au centre du quartier neve adarim, appartement 3 pieces au 3e etage avec terrasse et mamak. tres bon produit a l'investissement ou pied a terre
Agence
Immobilier.co.il
