  4. Quartier résidentiel Un 3 pieces à la marina a ashkelon

Ascalon, Israël
depuis
$423,225
;
1
ID: 33797
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon

À propos du complexe

Un 3 pieces marina ashkelon

Localisation sur la carte

Ascalon, Israël
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Autres complexes
Quartier résidentiel À vendre – duplex penthouse 3 piÈces À florentin
Quartier résidentiel À vendre – duplex penthouse 3 piÈces À florentin
Quartier résidentiel À vendre – duplex penthouse 3 piÈces À florentin
Quartier résidentiel À vendre – duplex penthouse 3 piÈces À florentin
Quartier résidentiel À vendre – duplex penthouse 3 piÈces À florentin
Quartier résidentiel À vendre – duplex penthouse 3 piÈces À florentin
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,26M
À VENDRE – DUPLEX PENTHOUSE 3 PIÈCES À FLORENTIN 109 m² + 63 m² de terrasse 2 chambres 1 salle de bain, 2 toilettes Duplex penthouse Finitions haut de gamme Parking Immeuble neuf Ce magnifique duplex orienté sud-ouest offre un cadre de vie exceptionnel avec un accès direct par ascenseur à l’…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Duplex a vendre a tel-aviv
Quartier résidentiel Duplex a vendre a tel-aviv
Quartier résidentiel Duplex a vendre a tel-aviv
Quartier résidentiel Duplex a vendre a tel-aviv
Quartier résidentiel Duplex a vendre a tel-aviv
Afficher tout Quartier résidentiel Duplex a vendre a tel-aviv
Quartier résidentiel Duplex a vendre a tel-aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,91M
Duplex rehov Matalon 1 Environ 110 m2 plus terrace de 29m2 3 chambres à coucher en bas Salon salle à manger cuisine à l’étage 2 salles de bain Plus un wc à l’étage Cave et parking
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel L'apothéose , a vendre a ashdod "marina" face a la mer
Quartier résidentiel L'apothéose , a vendre a ashdod "marina" face a la mer
Quartier résidentiel L'apothéose , a vendre a ashdod "marina" face a la mer
Quartier résidentiel L'apothéose , a vendre a ashdod "marina" face a la mer
Quartier résidentiel L'apothéose , a vendre a ashdod "marina" face a la mer
Afficher tout Quartier résidentiel L'apothéose , a vendre a ashdod "marina" face a la mer
Quartier résidentiel L'apothéose , a vendre a ashdod "marina" face a la mer
Ashdod, Israël
depuis
$1,25M
À vendre – Appartement 5 pièces transformé en 4 pièces à la Marina d’Ashdod Situé dans l’un des emplacements les plus recherchés de la ville, cet appartement en front de mer offre un cadre de vie exceptionnel. Entièrement rénové avec goût, il a été repensé en 4 pièces spacieuses. Il compre…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
