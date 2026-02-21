  1. Realting.com
Quartier résidentiel Superbe duplex 3 pieces terrace vue mer

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,52M
20/02/2026
$1,52M
02/04/2025
$1,36M
;
7
ID: 25610
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

Magnifique Duplex 3 Pièces avec Terrasse – Bograshov / Ben Yehuda • Duplex 3 pièces • 2 chambres • 2 salles de douche • 5e étage avec ascenseur • 70 m² + 20 m² de terrasse • Vue mer Ben Yehuda / Bograshov Prix : 4,850,000 ₪ Charges de copropriété : 300 ₪ / mois

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Complexes similaires
Quartier résidentiel Dans rue calme, dans un immeuble neuf
Jérusalem, Israël
depuis
$1,41M
Quartier résidentiel Balcon sur la mer
Ashdod, Israël
depuis
$705,375
Quartier résidentiel À vendre – appartement 2 pièces entre le shuk hacarmel et rothchild
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,13M
Quartier résidentiel Au centre
Jérusalem, Israël
depuis
$197,505
Quartier résidentiel Appartement de standing avec vue incroyable
Jérusalem, Israël
depuis
$1,17M
Vous regardez
Quartier résidentiel Superbe duplex 3 pieces terrace vue mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,52M
Autres complexes
Quartier résidentiel Appartement a louer a jerusalem
Quartier résidentiel Appartement a louer a jerusalem
Quartier résidentiel Appartement a louer a jerusalem
Quartier résidentiel Appartement a louer a jerusalem
Quartier résidentiel Appartement a louer a jerusalem
Afficher tout Quartier résidentiel Appartement a louer a jerusalem
Quartier résidentiel Appartement a louer a jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$10,973
Rez-de-chaussée : salon, cuisine, terrasse, salle d’eau avec douche, buanderie. Pièce verrouillée – pour effets personnels. 1er étage : suite parentale avec jacuzzi et douche, salle de bain supplémentaire, terrasse, 2 chambres avec accès à la terrasse. 2e étage – : chambre à coucher, terr…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Appartement 4 piÈces avec vue mer – À deux pas de la plage gordon
Quartier résidentiel Appartement 4 piÈces avec vue mer – À deux pas de la plage gordon
Quartier résidentiel Appartement 4 piÈces avec vue mer – À deux pas de la plage gordon
Quartier résidentiel Appartement 4 piÈces avec vue mer – À deux pas de la plage gordon
Quartier résidentiel Appartement 4 piÈces avec vue mer – À deux pas de la plage gordon
Quartier résidentiel Appartement 4 piÈces avec vue mer – À deux pas de la plage gordon
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,98M
APPARTEMENT 4 PIÈCES AVEC VUE MER – À DEUX PAS DE LA PLAGE GORDON Superficie : 94 m² construits + 10 m² de terrasse Étage : 1 sur 7 Pièces : 4 3 chambres 2 salles de bain Parking : 2 Découvrez le parfait équilibre entre confort, style et emplacement privilégié dans ce superbe appartement d…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Duplex a louer a jerusalem
Quartier résidentiel Duplex a louer a jerusalem
Quartier résidentiel Duplex a louer a jerusalem
Quartier résidentiel Duplex a louer a jerusalem
Quartier résidentiel Duplex a louer a jerusalem
Afficher tout Quartier résidentiel Duplex a louer a jerusalem
Quartier résidentiel Duplex a louer a jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$6,897
Duplex unique et calme, avec une vue dégagée et verdoyante sur la Vieille Ville et la ville nouvelle. Plafonds hauts. Étage 1 : salon spacieux, cuisine, coin repas, une chambre et une salle de bain. Étage 2 : 3 chambres, dont une suite parentale, 2 salles de bain, grand espace bureau. Surf…
Agence
Immobilier.co.il
