  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Holyland -bait vagan -jersalem

Quartier résidentiel Holyland -bait vagan -jersalem

Jérusalem, Israël
depuis
$4,58M
20/02/2026
$4,58M
21/05/2025
$4,21M
;
6
ID: 26087
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Dans le fameux projet d Holyland , . Somptueux penthouse a vendre , vous offrant une vue panoramique sur tout Jérusalem ,situe au derniere étage de la tour . Ce Penthaouse est compose de 4 chambres a coucher + une chambre familiale , cuisine spacieuse , avec un double séjour qui donne sur la terrasse de 65 m2 , tres belle hauteur sous plafond prestations intérieures de qualite . produit d exception .

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Loisirs

