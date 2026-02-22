  1. Realting.com
  Quartier résidentiel Centre ville raanana. immeuble recent . duplex . vue degagee

Raanana, Israël
depuis
$1,75M
;
6
ID: 33438
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Ville
    Raanana

À propos du complexe

Immeuble tres recent de 6 etages. Charmant Duplex de 5 pieces de 158 m2 net ( 178 m2 brut ) et 3 salles de bain. Terrasse de 23 m2. Vue degagee. Belle cuisine cachere. 4 chambres a coucher inclus mamad. une vraie pepite au centre ville. au niveau 1 : salon/coin repas/ cuisine / mamad et salle de bain.. niveau 2 : 3 chambres et 2 salles de bain.

Localisation sur la carte

Raanana, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

