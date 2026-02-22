Quartier résidentiel À vendre – bien d’exception, unique sur le marché

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
À vendre – Bien d’exception, unique sur le marché
Quartier American Colony – Tel Aviv–Jaffa
Dans un immeuble de très haut standing avec cour intérieure, salle de sport et salle de ping-pong, découvrez un appartement absolument unique, offrant un calme total et une vue panoramique spectaculaire sur la mer et sur Jaffa.
✨ Caractéristiques principales :
329 m² intérieurs
300 m² de terrasses avec possibilité d’ajouter une piscine
3 places de parking
2 caves
Bien réalisé par un architecte de renom
Agencement :
Étage supérieur :
Immense salon de réception
Cuisine séparée haut de gamme
Master bedroom vaste et luxueuse
1 salle de bain + 1 toilette
Étage inférieur :
2 salles de bain
2 toilettes
Espace modulable ( possibilité de faire 4 chambres a couchés )
Un bien rare, exceptionnel, alliant élégance, volume, lumière et prestations ultra haut de gamme — introuvable ailleurs dans le quartier.
Localisation sur la carte
Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs
