Quartier résidentiel À vendre – bien d’exception, unique sur le marché

Tel-Aviv, Israël
$15,68M
2
ID: 33543
Dernière actualisation: 20/02/2026

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

À vendre – Bien d’exception, unique sur le marché Quartier American Colony – Tel Aviv–Jaffa Dans un immeuble de très haut standing avec cour intérieure, salle de sport et salle de ping-pong, découvrez un appartement absolument unique, offrant un calme total et une vue panoramique spectaculaire sur la mer et sur Jaffa. ✨ Caractéristiques principales : 329 m² intérieurs 300 m² de terrasses avec possibilité d’ajouter une piscine 3 places de parking 2 caves Bien réalisé par un architecte de renom Agencement : Étage supérieur : Immense salon de réception Cuisine séparée haut de gamme Master bedroom vaste et luxueuse 1 salle de bain + 1 toilette Étage inférieur : 2 salles de bain 2 toilettes Espace modulable ( possibilité de faire 4 chambres a couchés ) Un bien rare, exceptionnel, alliant élégance, volume, lumière et prestations ultra haut de gamme — introuvable ailleurs dans le quartier.

Tel-Aviv, Israël
