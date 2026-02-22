  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Nahariya
  4. Quartier résidentiel Appartement 4 pièces centre ville

Quartier résidentiel Appartement 4 pièces centre ville

Nahariya, Israël
depuis
$485,925
;
5
Laisser une demande
ID: 33739
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District nord
  • Région
    Acre Subdistrict
  • Village
    Nahariya

À propos du complexe

En plein centre de Nahariya, situé dans une rue calme et recherchée, Il a tout d'un grand, a petit prix : Balcon/terrasse, mamad, ascenseur, cave, parking et spacieux et lumineux !

Localisation sur la carte

Nahariya, Israël
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Duplex penthouse a vendre a ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$1,10M
Quartier résidentiel Superbe 3 pièces à bavli – exclusivité
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,38M
Quartier résidentiel Centre ville. idealement place . entierement renove .
Raanana, Israël
depuis
$1,12M
Quartier résidentiel 5 pièces à vendre dans la prestigieuse tour nave à bat yam. 37e étage, conçu et optimisé par un architecte. en première ligne de mer, avec vue imprenable sur herzliya, la côte et les montagnes de jérusalem.
Bat Yam, Israël
depuis
$1,53M
Quartier résidentiel Duplex a vendre a tel-aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,91M
Vous regardez
Quartier résidentiel Appartement 4 pièces centre ville
Nahariya, Israël
depuis
$485,925
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Investissement . hertzylia
Quartier résidentiel Investissement . hertzylia
Quartier résidentiel Investissement . hertzylia
Quartier résidentiel Investissement . hertzylia
Quartier résidentiel Investissement . hertzylia
Quartier résidentiel Investissement . hertzylia
Quartier résidentiel Investissement . hertzylia
Herzliya, Israël
depuis
$874,665
Appartement de 4 pieces proche de l universite de Reichmann. Miklat dans l immeuble. Situe dans une rue tres agreable. Parfait pour un premier achat ou pour un investissement. Tres demande en location
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Beau 2 pieces renove a cote du park hayarkon au calme
Quartier résidentiel Beau 2 pieces renove a cote du park hayarkon au calme
Quartier résidentiel Beau 2 pieces renove a cote du park hayarkon au calme
Quartier résidentiel Beau 2 pieces renove a cote du park hayarkon au calme
Quartier résidentiel Beau 2 pieces renove a cote du park hayarkon au calme
Afficher tout Quartier résidentiel Beau 2 pieces renove a cote du park hayarkon au calme
Quartier résidentiel Beau 2 pieces renove a cote du park hayarkon au calme
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,08M
Au 25 rue Bnei Moshe, à deux pas de Yehuda Maccabi, un superbe appartement T3 est à vendre en exclusivité. Environ 74 m² de surface habitable, très lumineux. Spacieux, élégant et rénové. 1er étage et demi sans ascenseur. Rue calme
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel À vendre 2 pieces – tel aviv, rue elifelet – entre neve tzedek et florentine
Quartier résidentiel À vendre 2 pieces – tel aviv, rue elifelet – entre neve tzedek et florentine
Quartier résidentiel À vendre 2 pieces – tel aviv, rue elifelet – entre neve tzedek et florentine
Quartier résidentiel À vendre 2 pieces – tel aviv, rue elifelet – entre neve tzedek et florentine
Quartier résidentiel À vendre 2 pieces – tel aviv, rue elifelet – entre neve tzedek et florentine
Quartier résidentiel À vendre 2 pieces – tel aviv, rue elifelet – entre neve tzedek et florentine
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,11M
Situé à la jonction de Neve Tzedek, Florentine et du quartier du Parc Charles Clore, cet appartement bénéficie d’un emplacement exceptionnel à quelques minutes à pied de la mer, du marché du Carmel et du cœur animé de Tel Aviv. La rue Elifelet est connue pour son atmosphère calme et résiden…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller