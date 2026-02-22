  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave

depuis
$1,72M
;
10
ID: 33568
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

Situé au 9 rue Barry, dans un immeuble neuf de standing. Magnifique appartement lumineux de 3 pièces de 85 m² avec balcon de 12 m². 2e étage, à l'arrière. 2 chambres et 2 salles de bains. Deux ascenseurs. Place de parking cadastrale et cave.

Localisation sur la carte

Quartier résidentiel Exceptionnel centre ville raanana
depuis
$7,524
Quartier résidentiel Immeuble neuf, vue magnifique
depuis
$1,03M
Quartier résidentiel Luxueux
depuis
$1,11M
Quartier résidentiel 3 pieces bien situé
depuis
$1,473
Quartier résidentiel À louer – immeuble neuf | entrée début janvier
depuis
$2,978
depuis
$2,508
En plein centre ville de Jérusalem dans le nouveau quartier Kiriat Alehoum a 2 mn a pied du cinema city . face au gan saker , tres beau 3 pieces de 89 m2 avec balcon; belle vue , tres beau sejour remplie de soleil 2 salles de bain , cave et parking libre de suite
Agence
Immobilier.co.il
depuis
$1,36M
À vendre en exclusivité : appartement neuf 14, rue Fishman Maimon Rue calme et prestigieuse du nouveau nord, à proximité de la place Rabin, des écoles, des crèches et des centres culturels et de loisirs. Dans un immeuble neuf (livraison prévue en 2024), un projet du cabinet Krinsky Gottlieb.…
Agence
Immobilier.co.il
depuis
$551,760
Proche de la mer quartier city proches des commerces
Agence
Immobilier.co.il
