Quartier résidentiel À vendre – neve tzedek | tel-avivduplex unique avec vue mer degagee

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
Idéalement situé au cœur de Neve Tzedek, rue Rishonim, ce duplex rare avec vue mer offre une adresse privilégiée dans l’un des quartiers les plus emblématiques de Tel-Aviv, à quelques minutes à pied des plages, de Rothschild et de HaTahana.
D’une surface d’environ 89m² en duplex, il propose 3 pièces lumineux, une atmosphère moderne et chaleureuse, ainsi qu’une exposition idéale avec vue dégagée.
Le niveau inférieur comprend un salon ouvert avec baies vitrées, terrasse de 4 m², cuisine intégrée, MAMAD et toilettes invités.
À l’étage, une chambre en galerie style loft, un jacuzzi privé, toilettes supplémentaires et une terrasse de 8 m² avec vue imprenable sur la mer.
Rénové récemment, le bien se distingue par son optimisation des volumes, son calme, son intimité et sa localisation premium, idéale en résidence principale, pied-à-terre ou investissement.
Prix demandé : 7 000 000 ₪.
Localisation sur la carte
Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour