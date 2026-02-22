  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel Tres rare en centre ville de raanana. piscinable

Quartier résidentiel Tres rare en centre ville de raanana. piscinable

Raanana, Israël
depuis
$2,31M
;
9
ID: 33389
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Ville
    Raanana

À propos du complexe

Jolie cottage.7 pieces. 3 salles de bain. 4 toilettes. Jardin . On peut y construire une piscine. Dans une impasse . tres calme . Proche College hasharon et Lycee Ostrovsky.

Localisation sur la carte

Raanana, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

