  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Luxueux appartement 3 chambres a coucher magnifique vue dans la plus belle tour meier.

Quartier résidentiel Luxueux appartement 3 chambres a coucher magnifique vue dans la plus belle tour meier.

Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,19M
;
3
ID: 33552
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

À Vendre – Tour Meier, Tel-Aviv Découvrez un appartement d’exception au sein de la prestigieuse Tour Meir, symbole du luxe au cœur de Tel-Aviv. Un cadre de vie incomparable alliant confort, élégance et prestations haut de gamme. Caractéristiques principales : Superficie : 148 m² + 12 m² de terrasse Étage 30 – vue dégagée panoramique, orientation sud-est 4 pièces spacieuses et lumineuses Cave et place de parking privée Résident depuis 3 mois – appartement libre à la vente Prestations de la résidence : Piscine, salle de sport, sauna, hammam, jacuzzi, billard Cave à vin dans l’immeuble Sécurité 24h/24 – 7j/7 Prix demandé : 16 550 000 ₪ Honoraires d’agence : 2 % + TVA Premium Real Estate Numéro de licence : 31928721

Tel-Aviv, Israël
Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Autres complexes
Quartier résidentiel Penthouse exceptionnel dans un–emplacement exclusif
Quartier résidentiel Penthouse exceptionnel dans un–emplacement exclusif
Quartier résidentiel Penthouse exceptionnel dans un–emplacement exclusif
Quartier résidentiel Penthouse exceptionnel dans un–emplacement exclusif
Quartier résidentiel Penthouse exceptionnel dans un–emplacement exclusif
Afficher tout Quartier résidentiel Penthouse exceptionnel dans un–emplacement exclusif
Quartier résidentiel Penthouse exceptionnel dans un–emplacement exclusif
Ramat Gan, Israël
depuis
$3,65M
Situé dans l'immeuble boutique "Ma'ale HaTzofim" à Ramat Gan, conçu et construit par le célèbre cabinet d'architectes "Feigin Architects". L'immeuble a été achevé en 2020 et est considéré comme un projet prestigieux et unique avec l'un des standards de construction les plus élevés en Israël.…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Rez de jardin neuf dans emplacement demandé
Quartier résidentiel Rez de jardin neuf dans emplacement demandé
Jérusalem, Israël
depuis
$1,20M
Dans le quartier de Kiryat Yovel, limite Ramat Denia, à 150 metres de la future ligne de Tramway de Golomb, proche de l'autoroute Begin pour sortir de la ville . A l'entrée de la rue Avraham Shteren, dans un projet neuf en construction avec livraison sous 30 mois. Dans un immeuble boutique a…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Prix en baisse !
Quartier résidentiel Prix en baisse !
Quartier résidentiel Prix en baisse !
Quartier résidentiel Prix en baisse !
Quartier résidentiel Prix en baisse !
Afficher tout Quartier résidentiel Prix en baisse !
Quartier résidentiel Prix en baisse !
Jérusalem, Israël
depuis
$1,40M
Au coeur de Kiryat Moché, calme et central, dans un immeuble avec ascenseur, appartement de 4.5 pièces comprenant une pièce sécurisée, une suite parentale, un balcon Soucca avec vue magnifique, Triple exposition, lumineux, rénovation de haut standing du meilleur goût (vendeurs français). Arm…
Agence
Immobilier.co.il
