  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ascalon
  4. Quartier résidentiel Projet de qualité

Quartier résidentiel Projet de qualité

Ascalon, Israël
depuis
$627,000
20/02/2026
$627,000
16/03/2025
$561,800
24/02/2025
$563,400
04/02/2025
$554,200
26/12/2024
$556,200
;
9
Laisser une demande
ID: 23598
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon

À propos du complexe

5 pcs 127m2 habitable + 13m2 de terrassse tout neuf !!!!

Localisation sur la carte

Ascalon, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Appartement duplex conçu architecturalement à tel aviv nord
Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,55M
Quartier résidentiel Superbe 3 pièces à bavli – exclusivité
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,38M
Quartier résidentiel Bel immeuble neuf. proche kikar hamedina
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,60M
Quartier résidentiel baka maison arabe
Jérusalem, Israël
depuis
$3,70M
Quartier résidentiel Waouh ! waouh ! waouh ! on ne voit pas un cottage comme celui-ci tous les jours !!
Hadera, Israël
depuis
$1,13M
Vous regardez
Quartier résidentiel Projet de qualité
Ascalon, Israël
depuis
$627,000
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Coup de fusil
Quartier résidentiel Coup de fusil
Quartier résidentiel Coup de fusil
Quartier résidentiel Coup de fusil
Quartier résidentiel Coup de fusil
Afficher tout Quartier résidentiel Coup de fusil
Quartier résidentiel Coup de fusil
Ascalon, Israël
depuis
$595,650
affaire exceptionnelle a saisir!! dans le nouveau quartier de agamim. dans un petit immeuble de 5 etages, rdj 4 pieces de 100 m2 habitable + 50m2 de jardin. cuisine americaine, electricite ia, Master bedroom avec salle d'eau et dressing, air conditionne centralise, parking. entree immediate.…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Un beau 5 pieces spacieux proche de la mer avec cave
Quartier résidentiel Un beau 5 pieces spacieux proche de la mer avec cave
Quartier résidentiel Un beau 5 pieces spacieux proche de la mer avec cave
Quartier résidentiel Un beau 5 pieces spacieux proche de la mer avec cave
Quartier résidentiel Un beau 5 pieces spacieux proche de la mer avec cave
Afficher tout Quartier résidentiel Un beau 5 pieces spacieux proche de la mer avec cave
Quartier résidentiel Un beau 5 pieces spacieux proche de la mer avec cave
Ascalon, Israël
depuis
$579,975
Un beau 5 pieces quartier barnea proche de la mer avec cave et parking
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Rénové au coeur de kiryat moché;
Quartier résidentiel Rénové au coeur de kiryat moché;
Quartier résidentiel Rénové au coeur de kiryat moché;
Quartier résidentiel Rénové au coeur de kiryat moché;
Jérusalem, Israël
depuis
$971,850
PROMOTION !!!, Magnifique 3P rénové de 81 m2, au coeur de Kiryat Moché; tout près des synagogues, tram, balcon de 15 m² avec soucca, construction de qualité ! Entrée privative. Il s'agit du dernier appartement disponible dans le projet, prix plancher, A SAISIR :! Exclusif Hadassa agence Takam
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller