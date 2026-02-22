  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel 3 pièces neuf promoteur mekor haim

Quartier résidentiel 3 pièces neuf promoteur mekor haim

Jérusalem, Israël
depuis
$893,475
;
7
Laisser une demande
ID: 33396
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Dans le quartier recherché de Mekor Haim, à proximité immédiate de la promenade du Parc HaMesila qui mène directement à la Moshava Germanit , à quelques minutes du centre commercial Hadar et des supermarchés de Talpiot — tout est à portée de main ! Dans un nouvel immeuble boutique construit par un promoteur de qualité, Neta Lifshitz, avec un beau lobby et des ascenseurs de Shabbat. Appartement neuf de 3 pièces, 71 m² plus une agréable terrasse entièrement adaptée pour la soukka ! Cuisine séparée, salle de bain et buanderie, pièce sécurisée (Mamad) et chambre principale. Spécifications techniques très riches : système de chauffage au sol et climatisation centrale. L’appartement dispose d’un parking privé souterrain et d’une grande cave privée située à côté de l’ascenseur. Actuellement, une nouvelle ligne de tramway est en construction à quelques minutes de l’immeuble, elle reliera directement au centre-ville et plus encore.

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, haut standing, projet de qualité
Ascalon, Israël
depuis
$815,100
Quartier résidentiel Rdj 4 p
Ascalon, Israël
depuis
$674,025
Quartier résidentiel Superbe 5 pieces dans un projet neuf rue louis marshall a cote de kikar milano
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,13M
Quartier résidentiel Vos bureaux prêts à accueillir votre activité à givat shaul - jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$2,038
Quartier résidentiel Penthouse duplex proche mer avec grande terrasse piscinabl
Netanya, Israël
depuis
$2,10M
Vous regardez
Quartier résidentiel 3 pièces neuf promoteur mekor haim
Jérusalem, Israël
depuis
$893,475
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Proche de la mer
Quartier résidentiel Proche de la mer
Quartier résidentiel Proche de la mer
Quartier résidentiel Proche de la mer
Quartier résidentiel Proche de la mer
Quartier résidentiel Proche de la mer
Ascalon, Israël
depuis
$1,19M
villa a barnea 5 pieces avec une sous sol habitble terrain 420 m2
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Netanya
Quartier résidentiel Netanya
Quartier résidentiel Netanya
Quartier résidentiel Netanya
Quartier résidentiel Netanya
Quartier résidentiel Netanya
Netanya, Israël
depuis
$721,050
Rue emmanuel Mol,/Nitza, 2em ligne de mer, balcon, calme, lumineux, grand salon, ascenceur, cave, parking,
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel A vnendre 3.5 pieces
Quartier résidentiel A vnendre 3.5 pieces
Quartier résidentiel A vnendre 3.5 pieces
Quartier résidentiel A vnendre 3.5 pieces
Quartier résidentiel A vnendre 3.5 pieces
Afficher tout Quartier résidentiel A vnendre 3.5 pieces
Quartier résidentiel A vnendre 3.5 pieces
Ashdod, Israël
depuis
$561,165
super localisation ,proche du centre et de la mer Quartier alef 3.5 pièces de 85 m2 + balcon 6 eme etage 2 ascenseurs Mamad Clim dans toutes les chambres vue vers la ville et le port
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller