  2. Israël
  3. Netivot
Quartier résidentiel Nouveau quartier de netivot ramot yoram

Netivot, Israël
$405,000
26/08/2025
14/07/2025
$379,215
3
ID: 26923
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 26/08/2025

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district de Beer-Sheva
  • Ville
    Netivot

À propos du complexe

Dans le nouveau quartier de Netivot Le quartier Ramot Yoram en plein Expansion mitoyen au quartier neve sharone . Investissement pure .Grand choix d appartement du 3 pieces au Penthouse avec des rez de jardin . Livraison dans 2 ans .Avec garantie bancaire.

Localisation sur la carte

Netivot, Israël

