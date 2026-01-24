  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel Neuf, vue sur la mer

Nahariya, Israël
depuis
$589,380
ID: 33195
Dernière actualisation: 23/01/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District nord
  • Région
    Acre Subdistrict
  • Village
    Nahariya

À propos du complexe

PROJET TOWER PREMIUM Appartements 4 et 5 pièces Livraison prévue juin 2027 A partir de 1.880.000 nis Revenus mensuels immédiats des la signature Vente direct constructeur sans frais d agence

Nahariya, Israël
