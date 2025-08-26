Quartier résidentiel Avec terrasse, bon emplacement, haut standing, a ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, neuf, projet de qualite

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Mardochee Khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya .
Projet Dizengoff 43 est un immeuble boutique Stratégiquement situé à 2 minutes à pied du célèbre kikar et 6 minute à pied de la plage
Venez vivre au pied du Kikar et de tout ces commerces
Caractéristiques du projet
The AGENCIS vous présente un Immeuble boutique à l architecture contemporaine avec des prestations de haut standing lobby double décoré par architecte
2 ascenseurs dont un chabbatique,place de parking souterrain
Revêtement en Aluminium blanc
Chaque appartement est vendu avec une place de parking
Caractéristiques de l’appartement
Appartement de 4 pièces côte
Surface de 107 m2 plus une terrasse de 12m2
Appartement de 4 pièces façade
Surface de 107 m2 plus une terrasse de 12m2
Appartement de 4 pièces façade
Surface de 115 m2 plus une terrasse de 14m2
Appartement de 5 pièces côte
Surface de 126 m2 plus une terrasse de 13.4 m2
Prestation intérieur très luxueux
Carrelage granit porcelaine 80/80
Carrelage granit porcelaine dans les chambres ou parquet au choix.
Terrasse choix carrelage, parquet ou teck
Climatisation centralisée dernière génération.
Portes Interieur de haute qualité
Choix de cuisine, parmi les meilleures sociétés du marché,plan de travail en marbre
Carrelage des salles de bains jusqu'au plafond
Toilettes suspendus
Préparation home cinéma
Stores électriques dans toutes la maison
Robinetterie mitigeur de qualité
Pour toutes visites , Contactez-moi.
Localisation sur la carte
Netanya, Israël
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour