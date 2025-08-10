  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Netanya
  4. Quartier résidentiel Bon emplacement, haut standing, dans un immeuble neuf

Quartier résidentiel Bon emplacement, haut standing, dans un immeuble neuf

Netanya, Israël
depuis
$1,01M
10/08/2025
$1,01M
14/07/2025
$955,060
;
9
Laisser une demande
Adresse Adresse
Paramètres Paramètres
Description Description
Médias Médias
ID: 26859
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/08/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya

À propos du complexe

Vous recherchez un projet neuf à netanya Mardochee khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya au pied du kikar le projet est situé au cœur de la ville dans un emplacement les plus convoités de Netanya. Habiter dans un projet neuf netanya Caractéristiques du projet L architecture de la tour résidentielle,la conception moderne et l accessibilité du projet en font un lieu très convoité Tout est à portée de main et accessible à pied Prestation de haut standing lobby décoré par designer 2 ascenseurs ultras rapide et moderne dont un chabbatique Chaque appartement est vendu avec une place de parking souterrain Revêtement extérieur en aluminium blanc La construction a démarrée Livraison Mai/Juin 2025 Garantie bancaire Caractéristiques de lappartement Carrelage dans toute la maison 80x80 Climatisation centralisée Meuble de salle de bain de qualité Robinetterie mitigeur Porte intérieures de qualité Cuisine personnalisable Wc suspendu Stores électriques dans toutes la maison Appartement de 2 pièces 60 m2+20m2 Appartement de 4 pièces côté 110m2+12m2 Vue imprenable sur le kikar et la mer Venez visiter votre futur appartement

Localisation sur la carte

Netanya, Israël

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Le seul programme neuf a ashdod qui n'est pas une tour !
Ashdod, Israël
depuis
$1,19M
Quartier résidentiel Le seul programme neuf a ashdod qui n'est pas une tour !
Ashdod, Israël
depuis
$2,22M
Quartier résidentiel Haut standing
Ascalon, Israël
depuis
$443,822
Quartier résidentiel Bon emplacement
Ascalon, Israël
depuis
$415,732
Vous regardez
Quartier résidentiel Bon emplacement, haut standing, dans un immeuble neuf
Netanya, Israël
depuis
$1,01M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Bon emplacement
Quartier résidentiel Bon emplacement
Ascalon, Israël
depuis
$415,732
Nous proposons actuellement un programme exceptionnel à Ramot Yoram – Netivot, un quartier en pleine expansion qui allie qualité de vie, nature et confort moderne. Ce que propose le projet : • Appartements 3 à 5 pièces, penthouses et rez-de-jardin • Prix attractifs : à partir de 1,320,000…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Le seul programme neuf a ashdod qui n'est pas une tour !
Quartier résidentiel Le seul programme neuf a ashdod qui n'est pas une tour !
Ashdod, Israël
depuis
$1,19M
Le seul nouveau programme qui n'est pas une tour ! Une architecture d'avant garde pour cette résidence face a la mer a Ashdod : -8 étages seulement -2 ascenseurs dont un de shabat -Hall d'entrée luxueux avec concierge -Dans le quartier résidentiel de Dalet , surplombant les villas et face …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Haut standing
Quartier résidentiel Haut standing
Ascalon, Israël
depuis
$443,822
North Garden Le troisième et dernier complexe créé dans le quartier Agamim à Ashkelon. Le North Garden est un complexe qui comprend 10 bâtiments de 6 a 8 étages, chaque bâtiment avec seulement 3 appartements par pallier . De plus, vous bénéficierez d'un jardin public et installations sporti…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller