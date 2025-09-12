  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Hadera
  Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bon emplacement, projet de qualité

Hadera, Israël
depuis
$630,000
;
6
ID: 27981
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 12/09/2025

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera

À propos du complexe

Smilanski Hadera — Résidence urbaine d’exception au cœur de la ville Livraison : août 2027 Emplacement premium, en plein centre-ville de Hadera : à deux pas du Palais de Justice et de la Mairie, près de la future Kirya Hamemshala et à moins de 10 min à pied de la gare (connexion directe Tel-Aviv). Projet signé par un promoteur de renom, mêlant commerces, bureaux et logements avec entrée résidents privée pour une ambiance exclusive. Atouts du projet : Terrasse panoramique commune ~550 m² réservée aux résidents, vue dégagée sur la ville. Jardin privé paysager ~600 m² pour des moments de détente en famille ou entre voisins. Rez-de-chaussée commerçant, sélection de boutiques de qualité, accès direct. Cadre de vie dynamique, moderne, parfaitement desservi — idéal pour habiter ou investir.

Localisation sur la carte

Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Finances
Loisirs

