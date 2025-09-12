Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bon emplacement, projet de qualité

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Smilanski Hadera — Résidence urbaine d’exception au cœur de la ville
Livraison : août 2027
Emplacement premium, en plein centre-ville de Hadera : à deux pas du Palais de Justice et de la Mairie, près de la future Kirya Hamemshala et à moins de 10 min à pied de la gare (connexion directe Tel-Aviv).
Projet signé par un promoteur de renom, mêlant commerces, bureaux et logements avec entrée résidents privée pour une ambiance exclusive.
Atouts du projet :
Terrasse panoramique commune ~550 m² réservée aux résidents, vue dégagée sur la ville.
Jardin privé paysager ~600 m² pour des moments de détente en famille ou entre voisins.
Rez-de-chaussée commerçant, sélection de boutiques de qualité, accès direct.
Cadre de vie dynamique, moderne, parfaitement desservi — idéal pour habiter ou investir.
Hadera, Israël
