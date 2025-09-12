  1. Realting.com
  Quartier résidentiel A ne pas manquer !, dans un bel immeuble, luxueux, projet de qualité

Quartier résidentiel A ne pas manquer !, dans un bel immeuble, luxueux, projet de qualité

Hadera, Israël
$717,000
ID: 27974
Dernière actualisation: 12/09/2025

Emplacement

    Israël
    District de Haïfa
    Hadera Subdistrict
    Hadera

À propos du complexe

Découvrez un projet immobilier d’exception à Hadera – Quartier Guivat Olga Stratégiquement situé à proximité immédiate de la plage, ce projet allie innovation, confort et bien-être. Avec son architecture contemporaine et durable, il offre un cadre de vie unique et raffiné. Constitué de deux bâtiments au design moderne, il se distingue par : Hall d’entrée luxueux à double hauteur Lounge exclusif Boutiques au pied de l’immeuble Salle de sport équipée Centre commercial à proximité Atouts principaux : Localisation idéale à deux pas de la mer Livraison prévue en octobre 2028 Conditions de prévente attractives : paiement 20/80 et tarifs préférentiels Une opportunité rare pour vivre ou investir au cœur de Hadera, dans le quartier de Guivat Olga.

Hadera, Israël
