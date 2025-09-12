Quartier résidentiel A ne pas manquer !, dans un bel immeuble, luxueux, projet de qualité

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Découvrez un projet immobilier d’exception à Hadera – Quartier Guivat Olga
Stratégiquement situé à proximité immédiate de la plage, ce projet allie innovation, confort et bien-être.
Avec son architecture contemporaine et durable, il offre un cadre de vie unique et raffiné.
Constitué de deux bâtiments au design moderne, il se distingue par :
Hall d’entrée luxueux à double hauteur
Lounge exclusif
Boutiques au pied de l’immeuble
Salle de sport équipée
Centre commercial à proximité
Atouts principaux :
Localisation idéale à deux pas de la mer
Livraison prévue en octobre 2028
Conditions de prévente attractives : paiement 20/80 et tarifs préférentiels
Une opportunité rare pour vivre ou investir au cœur de Hadera, dans le quartier de Guivat Olga.
