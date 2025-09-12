  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Hadera
  4. Quartier résidentiel A ne pas manquer !, dans un bel immeuble, luxueux, projet de qualité

Quartier résidentiel A ne pas manquer !, dans un bel immeuble, luxueux, projet de qualité

Hadera, Israël
depuis
$867,000
;
6
Laisser une demande
ID: 27975
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 12/09/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera

À propos du complexe

Découvrez un projet immobilier d’exception à Hadera – Quartier Guivat Olga Stratégiquement situé à proximité immédiate de la plage, ce projet allie innovation, confort et bien-être. Avec son architecture contemporaine et durable, il offre un cadre de vie unique et raffiné. Constitué de deux bâtiments au design moderne, il se distingue par : Hall d’entrée luxueux à double hauteur Lounge exclusif Boutiques au pied de l’immeuble Salle de sport équipée Centre commercial à proximité Atouts principaux : Localisation idéale à deux pas de la mer Livraison prévue en octobre 2028 Conditions de prévente attractives : paiement 20/80 et tarifs préférentiels Une opportunité rare pour vivre ou investir au cœur de Hadera, dans le quartier de Guivat Olga.

Localisation sur la carte

Hadera, Israël
Éducation
Alimentation et boissons
Transport
Finances
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bon emplacement, bonne affaire, luxueux, projet de qualité
Bat Yam, Israël
depuis
$810,000
Quartier résidentiel En plein coeur de kiriat menahem -kiriat yovel .
Jérusalem, Israël
depuis
$974,400
Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,19M
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, neuf, proche de la mer, projet de qualité
Netanya, Israël
depuis
$912,000
Quartier résidentiel En plein centre ville de tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,76M
Vous regardez
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, dans un bel immeuble, luxueux, projet de qualité
Hadera, Israël
depuis
$867,000
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Jerusalem arnona
Quartier résidentiel Jerusalem arnona
Quartier résidentiel Jerusalem arnona
Quartier résidentiel Jerusalem arnona
Jérusalem, Israël
depuis
$1,46M
PROJET DE RÉSIDENCE ARNONA - Occupation : 30 avril 2029. Projet résidentiel dans le quartier d'Arnona, Deux immeubles de 22 étages Proche de la rue Ein Guedi et a proximité de la rue Hevron desservie par le tramway.. Grand choix d appartements spacieux de 3 et 5 pièces, ces immeubles c…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,32M
Nouveau Projet Ramat Sharet Jerusalem limite Bet veigan Composé de 2 immeubles de 19 et au dessous immeuble de 7 étages, comprenant de nombreux commerces au rez de chaussée, une immense terrasse-jardin, 3 ascenseurs chacun (dont 2 de chabat), bet haknesset, salle de sport… Livrable Mai 2029…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Holyland bait vagan
Quartier résidentiel Holyland bait vagan
Quartier résidentiel Holyland bait vagan
Quartier résidentiel Holyland bait vagan
Quartier résidentiel Holyland bait vagan
Afficher tout Quartier résidentiel Holyland bait vagan
Quartier résidentiel Holyland bait vagan
Jérusalem, Israël
depuis
$1,23M
En plein cœur de Bait Vagan , la nouvelle phase du complexe Holyland est enfin disponible , avec un large choix d appartements du 3 pieces au penthouse et rez de jardin
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller